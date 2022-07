Venían a rescatar personas. Pero el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos en el Ayuntamiento de Castellón solo se ha rescatado a sí mismo. Esta misma semana hemos solicitado a la alcaldesa de la capital de la Plana que recuperara los programas de ayuda social Menjar a Casa y Major a Casa, que atienden a unas 70 personas de nuestra ciudad que, gracias a este apoyo, podían seguir viviendo en sus domicilios particulares, al tiempo que se les garantiza el bienestar social y la autonomía personal a sus usuarios.

Desde que gobierna la izquierda, ni se ha solucionado el atasco de las ayudas a la dependencia ni hay más progreso entre los castellonenses. Más bien lo contrario. Organizaciones como Cáritas, Banco de Alimentos y Cruz Roja se han visto obligadas a aumentar su atención social porque la pobreza no para de crecer. No, no hemos salido más fuertes. También ha ocurrido durante el mandato de la actual alcaldesa el cierre de la guardería infantil para familias en riesgo de exclusión social, la casa cuna para madres sin recursos, o el centro de acogida de menores de Penyeta Roja. Ahora, la tijera, o más bien la podadora, se ha vuelto a poner en marcha y el equipo de gobierno deja en la estacada a las personas mayores o dependientes, es decir, una vez más a los más vulnerables.

Bochornoso

Es absolutamente bochornoso que el gobierno de Amparo Marco alegue que recorta esos servicios porque son «innecesarios» y porque se pueden cubrir desde el ámbito privado a través de empresas de servicios externos. PSOE, Compromís y Podemos se han quitado la careta. Cuando hablan de ayudar, quieren decir limosna. Y solo a quienes ellos eligen. Progresar no es recortar ni desatender.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón