Recuperem el patrimoni

Les construccions que constitueixen el nostre patrimoni ens recorden la nostra història, a més de tindre gran valor arquitectònic i cultural. El patrimoni històric s’ha de preservar i recuperar. Eixa és una de les línies mestres de la gestió que portem des de l’equip de govern d’Almenara que encapçale, treball que aquesta setmana ha donat de nou bones notícies en forma de subvencions de la Generalitat, que agraïm de tot cor.

Seguim endavant amb el Conjunt Memorial de Darrere del Castell, emmarcat no només en la recuperació dels elements arquitectònics de la Línia XYZ, sinó en recuperar la memòria històrica i democràtica. Som l’únic municipi que afronta una tercera fase de restauració en aquest sentit, i això la Conselleria de Qualitat Democràtica ho ha reconegut amb més de 10.000 euros per finançar el 80% de les obres d’un projecte que ha obtingut la màxima puntuació. L’altre 20% serà municipal.

Refugi antiaeri de muntanya

Aquesta tercera fase ja la vam contemplar als nostres pressupostos municipals amb la intenció d’executar-la enguany. Consistirà en la recuperació d’un refugi antiaeri de muntanya, un parapet, un niu de metralladora en altura i continuar la restauració de la línia de trinxeres. Açò s’afegeix a les actuacions realitzades en anys anteriors als blocaus, polvorí, nius de metralladora i trinxeres, junt al nostre Centre d’Interpretació de la Línia XYZ, als Estanys.

A més, la Conselleria de Cultura ens ajuda a finançar amb més de 12.000 euros el cost del Pla Director per a la rehabilitació i restauració del Castell d’Almenara, que té un import superior als 17.000 euros. Restaurar el conjunt del Castell és un dels nostres màxims objectius, i per això estem donant els passos necessaris. Primer van ser els terrenys, i ara estem amb la redacció d’aquest pla que està a punt d’acabar-se.

El Pla Director es va adjudicar en març de 2021 i venia contemplat als pressupostos municipals. Els tècnics que redacten el pla estan treballant en les línies bàsiques de com i de quina manera actuar. Una vegada estiga acabat ja sabrem què cal fer i a partir d’ahí començar les tasques de recuperació paulatinament, per a les que demanarem ajudes.

Per tant, com queda demostrat, seguim avançant en restaurar el nostre patrimoni històric i democràtic, i seguirem des de l’equip de govern d’Almenara, treballant per recuperar la nostra memòria i la nostra història.

Alcaldessa d’Almenara