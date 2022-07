No a la tasa

Esta misma semana las fuerzas políticas que sustentan el Consell han dado un nuevo paso al frente para crear el impuesto valenciano de estancias turísticas, una tasa turística que gravaría las pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento de nuestro territorio.

Llevamos mucho tiempo escuchando a fuerzas políticas de izquierdas proponiendo y avalando esta nueva tasa, ante la oposición frontal del sector y --ahora también-- de la mayoría de destinos turísticos (de todos los colores políticos). Me parece un auténtico despropósito que se impulse esta ley precisamente en este momento, saliendo de dos ejercicios desastrosos para el sector y el empleo y riqueza que genera en la Comunitat; por no hablar de la imagen de perjuicio que trasladamos a quienes nos eligen como su destino de vacaciones.

En lugar de dar oxígeno y promover la dinamización del sector, así como apostar por la mejora de su competitividad, el gobierno valenciano nos pone sobre la mesa la posibilidad de subir los precios por pernoctar en nuestros destinos; y no solo eso, nos dicen que es una tasa que cada destino debe decidir si la quiere aplicar, señalándose a sí mismo y gravando sus estancias por encima de sus destinos competidores más próximos, que pueden optar por no aplicarla.

Sin consenso

Resulta tan rocambolesco que podría ser lo peor del caso, si no fuese porque hay algo peor, la forma en la que se ha gestado y acordado el impulso a esta tasa, sin ningún tipo de consenso.

Ni siquiera un debate sosegado y estratégico en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, si es que el Consell pretende delegar, por enésima vez, la toma de decisiones a los ayuntamientos; ni un debate con voluntad de aunar posturas con el propio sector.

Desde distintas agrupaciones empresariales se han impulsado iniciativas para visibilizar su rechazo a la tasa y, por supuesto, los alcaldes y alcaldesas de destinos turísticos de la Comunitat hemos manifestado por amplia mayoría que no aplicaremos esta tasa. Me parece un auténtico disparate lo que estamos presenciando, ante la mirada atónita del sector que ve en esta tasa no solo una amenaza para su competitividad, sino una estocada que ahora es para nada necesaria, en un contexto en el que deberíamos poner todos nuestros esfuerzos en la recuperación.

En Peñíscola lo tenemos claro: rechazamos la tasa turística y apostamos por alinearnos con el sector ante una decisión que más parece un intercambio de cromos entre unos y otros a cambio de acuerdos para avanzar en su acción de gobierno.

Es un auténtico Juego de Tronos el que protagonizan los miembros del gobierno valenciano que, para asegurarse su trono, están desoyendo el sector, rompiendo el habitual espíritu de consenso de la FVMP y dinamitando la imagen de nuestro territorio con este debate que lo único que hace es señalar al turista como «culpable» de un perjuicio por el que debe pagar. ¡Ya está bien! Ante estas cuestiones no cabe ponerse de perfil, nos oponemos frontalmente a una tasa y así lo decimos, sin rodeos. Este impuesto es una moneda de cambio en un pacto político que no piensa en el sector, ni en su sostenibilidad, y juega con el sustento de miles de familias. Basta.

Alcalde de Peñíscola