La vermutería de Jovi

El jueves pasado tuve que realizar varias gestiones administrativas por el centro de Castellón. Aparqué en la plaza Borrull y, acompañado de mis lobeznos, me lancé a la arriesgada aventura de cruzar media ciudad, bajo un sol abrasador, yendo de banco en banco a una temperatura sahariana.

Ya se imaginarán, queridos lectores, que dos horas más tarde estaba hasta las mismísimas narices del cemento, el calor, el terrible solazo, las colas de las oficinas y todo lo demás. Apenas nos quedaba energía cuando, por casualidad, pasamos frente a La vermutería, el local que Jovi Selma regenta desde hace años en la esquina de la calle Alloza. Nos sentamos a la sombra, junto a uno de sus portones y respiramos hondo. Una brisa maravillosa atravesó el local y nos refrescó. Otra bocanada de aire nos llegó desde la misma calle Alloza y, cuando llegaron los refrescos, los bebimos como si no hubiera un mañana. En apenas cinco minutos recuperamos la energía perdida, la alegría del verano y las ganas de disfrutar de una mañana en familia. Llamé por teléfono a mi mujer, que también andaba recorriendo la capital de la Plana, y pedimos un plato de ensaladilla rusa, dos pinchos de tortilla, unos boquerones en vinagre y otra ronda de bebidas.

Les escribo esto, queridos lectores, porque hay un rincón en Castellón (habrá más, pero yo he descubierto este) en el que no importa el calor, la ola, el sofoco ni su puñetera madre. Existe un rincón maravilloso, en la esquinita del inicio de la calle Alloza, que es un oasis en pleno desierto. Les recomiendo encarecidamente hacer uso de él. Si tienen que hacer gestiones en Castellón, a mediodía, no duden en detenerse allí un momento y saludar al personal.

Escritor