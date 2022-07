Ser o no ser Ciutat Educadora

S’imaginen vostès una ciutat sense biblioteques? Una ciutat que no celebre una fita cultural com és el Dia del Llibre? No cal que ho imaginen, eixa ciutat és Vila-real l’any 2022. I és que durant aquest any, l’Ajuntament no ha posat en marxa cap campanya d’animació lectora, ni tan sols ha commemorat el Dia del Llibre, i la biblioteca infantil de PIUS XII du un mes clausurada. Per si això fóra poc, a partir de demà totes les biblioteques del poble romandran tancades fins que acabe el trasllat de la seu de Solades a la BUC.

Com pot ser que una ciutat com la nostra no facilite l’accés a la lectura i a la cultura durant els mesos de vacances? La lectura és un element clau per a l’aprenentatge i la formació integral de les persones, així com la principal via d’accés al coneixement i a la cultura. I un dels objectius principals d’una Ciutat Educadora és que la seua població adquirisca la plena competència lectora, junt amb el gust i l’interés per la lectura com a element d’informació, formació i gaudi. L’alcalde sempre presumix dient que som Ciutat Educadora, però, ho som realment? No s’hauria pogut habilitar un espai perquè a Vila-real se continue gaudint de la lectura els mesos d’estiu i haver programat activitats de foment de la lectura a la fresca? Per a ser Ciutat Educadora, primer cal que qui ens governa s’ho crega. Per això, Compromís per Vila-real proposarà al proper Ple la creació d’un Pla de Foment de la Lectura amb una programació anual d’activitats per millorar l’hàbit i la competència lectora, i potenciar l’accés a la cultura de tota la ciutadania. Volem que Vila-real siga una vertadera Ciutat Educadora i no podem permetre que l’equip de govern deixe passar més oportunitats.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real