La agricultura valenciana, en la UCI

Somos un país eminentemente agrícola dentro de la UE por nuestras condiciones climáticas, aunque sufrimos sequías que hacen peligrar esta actividad económica. Pese a ello, los españoles hemos aprendido de nuestros ciclos hídricos para aprovechar el agua, por eso construimos pantanos y trasvases entre cuencas. Algunos trasvases han sido el remedio agrícola, pero insuficientes y politizados. Tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien de todos y debemos compartirla bajo criterios únicamente técnicos.

Sin agua no hay agricultura, eso es lo que pretende el Gobierno con la reducción del trasvase Tajo-Segura. Las consecuencias pueden ser devastadoras con la pérdida de 10.000 empleos. Pero no debemos olvidar que los huertos tienen un efecto sumidero de CO2 importantísimo para frenar la contaminación. Nuestros agricultores no solo tienen este problema, sino que tienen que vender la cosecha por debajo de costes de producción y soportar plagas como el cotonet.

La agricultura valenciana es líder nacional en abandono de tierras de cultivo y no hay relevo generacional. No es un sector atractivo para los jóvenes, pero a la administración pública parece que le dé igual. Las ayudas brillan por su ausencia y no hay una defensa con campañas institucionales, como publicidad exterior sobre nuestra naranja, un producto que era orgullo de lo valenciano.

Es necesario que España y la UE apuesten por nuestra agricultura como la de toda Europa, porque es apostar por la calidad y la proximidad. Y esto pasa por tener cuanto antes el Corredor Mediterráneo desde Algeciras hasta el norte de Europa.

La situación es límite, requiere de un acuerdo político y de actuaciones valientes que vayan más allá de una legislatura. Señores del Botànic, cuenten con todos, actúen ya, salvemos la agricultura valenciana.

*Diputado de Cs en Les Corts