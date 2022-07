La història del nostre patrimoni

És el millor lloc que jo sé per a que vós comenceu la conquesta del Regne de València». Així va aconsellar Blasc d’Aragó al Rei Jaume I per a conquerir Borriana. El 16 de juliol de 1233 va començar a escriure’s la història pròpia del poble valencià a partir de Borriana.

Una vegada més, la nostra ciutat marcava el camí de la història, i el seu nom, és digne mereixedor d’aparéixer en majúscules a les pàgines de la nostra història. I amb aquesta data, i aquest reconeixement, ens hem centrat des que vam entrar al govern, el 2015, per recuperar la nostra identitat i les nostres arrels com a borrianencs i borrianenques, a través del nostre patrimoni cultural i històric.em aconseguit posar en valor espais municipals degradats, i que ara tornen a parlar d’història.

L’entorn de Sant Blai, un espai que no sols restava oblidat: ha passat de ser un pàrquing en mal estat a ser un espai verd i d’encontre per a la ciutadania en el que es posa en valor fins a quatre èpoques històriques. Després de posar a punt el Refugi Antiaeri del Camí d’Onda, ara treballem en un audiovisual que permeta tindre una experiència del que allí es va viure. Un altre espai recuperat és la Torre de Sant Pasqual, que ha passat de ser un solar abandonat a ser visitable i posat en valor històricament, amb la futura conversió en zona de vianants del carrer. El jaciment arqueològic Villa Marítima de Sant Gregori, un espai únic que acollirà la I edició del curs internacional d’Arqueologia i Cultures del Mediterrani Antic de l’UJI a l’octubre.

Totes aquestes millores aniran acompanyades en els mesos vinents d’una nova senyalèctica dels edificis d’interés, i la posada en valor del recorregut de la muralla medieval en el centre històric, per a saber el seu pas, amb l’objectiu de donar a conéixer la nostra història tant al veïnat, com als visitants. En breu arrancaran les obres de l’edifici cultural més important de la nostra ciutat, la Casa de la Cultura. Una inversió de vora un milió d’euros que ens permetrà, a més de millorar els problemes d’humitats, adequar l’edifici als nous temps i posar-lo en valor, recuperant el jardí arqueològic i reformant el Museu Arqueològic amb una imatge revolucionaria.

La recuperació de la nostra identitat i les nostres arrels al patrimoni arquitectònic, així com al cultural. Un camí que s’ha de fer de la mà del nostre veïnat, la nostra gent. Per això, aquests anys hem editat investigacions i llibres dirigits a la memòria de la història local. El proper que presentarem, en octubre, serà la Història de Borriana traslladada al còmic de la mà del borrianenc Pedro Cifuentes, artista gràfic conegut internacionalment, amb l’historiador Vicente Xavier Perarnau. Una oportunitat per recuperar la nostra identitat com a poble i tornar la història del nostre patrimoni als carrers, d’on mai havia d’haver eixit.

*Regidora de Borriana