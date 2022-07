Mentides d’Alta Tensió (MAT)

Segurament és fruit de la meua dedicació a la política, on he desenvolupat tasques d’oposició, govern i ara parlamentàries, però he de reconèixer que ja fa temps que no em sorprèn la capacitat d’alguns partits a dir una cosa i fer la contrària. De fet, el que més em molesta ja no és la caradura de mentir moltes vegades, si no la capacitat d’alguns de fer-ho de forma constant i persistent. I no em referisc només a les periòdiques troles electorals, com el finançament, els Rodalia fins el Maestrat, o la protecció de la costa, que els grans partits que s’han rellevat al Govern de l’Estat recuperen cada quatre anys per tornar a oblidar fins les properes eleccions.

Em referisc sobretot a les constants agressions al nostre territori, a les nostres comarques i als nostres pobles, blanquejades i tapades per declaracions, acords que es vulneren constantment. Sí. Parle de la MAT, que d’ací pocs mesos pot partir el meu i molts altres pobles veïns. Parle de la MAT perquè és un projecte pensat a Madrid i que fa malbé el nostre territori: un projecte ideat pel PP i tramitat pel Govern Podemos-PSOE, que van votar al Congrés en contra del projecte -gràcies a una proposta de Compromís-. Parle de la MAT perquè eixos dos partits, en arribar al Govern de Madrid van continuar amb la tramitació del projecte del PP al qual s’oposaven. I, per si això fora poc, mentre el tramitaven, votaven en les Corts Valencianes a favor de la proposta de Compromís per exigir la paralització. Sense despentinar-se. Parle de la MAT perquè el PP, que va encetar el projecte, voldria que callarem. Parle de la MAT perquè PSOE i Podemos, que l’han facilitat, voldrien que callarem. Parle de la MAT perquè hem de cridar ben fort davant les reiterades agressions a la nostra terra. Parle de la MAT perquè tot i que sembla ja tot perdut, alguns i algunes no anem a deixar de lluitar. H *Diputat de Compromís a Les Corts