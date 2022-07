La Vall és un gran llenç

Vore ahir la Vall d’Uixó convertida en un gran llenç va ser un plaer i un orgull. El II Concurs de Pintura Ràpida va ser un èxit, per la nombrosa participació i per la gran qualitat de les obres. Però també perquè va crear un ambient cultural i ple de vida als nostres carrers. Els pintors i les pintores van ser capaços d’atraure a nombrós públic que va passejar pels llocs més emblemàtics del nostre entorn urbà i natural per a vore com amb els pinzells donaven forma i colors als nostres paisatges.

L’any passat des de les regidories de Cultura i Turisme vam decidir apostar per este concurs, amb l’objectiu de gaudir de l’art i la cultura als carrers i dinamitzar l’oferta d’oci cultural que la nostra ciutat ofereix i de la que pot gaudir la ciutadania i les persones que ens visiten. A més d’ampliar la nostra activitat cultural i turística, també adquirim patrimoni que serà de tots els vallers i valleres, ja que l’Ajuntament tindrà la propietat dels millors llenços en patrocinar el primer i el segon premi.

La plaça de l’Àngel, la plaça del Centre, la plaça de l’Assumpció, l’avinguda de les Corts Valencianes, l’avinguda de Jaume I, l’Aqüeducte… Són alguns dels llocs que els artistes van escollir ahir i ens van mostrar una altra perspectiva del nostre poble, a través del color i de diferents tècniques pictòriques. Passejar durant el matí per estos espais públics va ser un goig. Esta és la Vall que m’agrada, la que respira cultura i art per tots els racons i capaç de sorprendre a propis i estranys. Jo la primera!

Per això vull donar les gràcies públicament a totes les persones que han participat per ensenyar-nos com veuen els seus ulls la Vall. També al jurat i a totes les entitats i empreses que han col·laborat amb l’Ajuntament per a fer possible este esdeveniment cultural. Enguany no sols hem comptat amb els huit premis en metàl·lic, sinó també amb un premi per parelles (en una modalitat que rarament s’ha practicat a Espanya) i un concurs infantil per a promoure la pintura entre els més menuts.

Amb esta segona edició del concurs demostrem que la Vall és cultura i que volem acostar-la al carrer. Com estem fent amb altres iniciatives que hem impulsat esta legislatura, com ara el teatre i les activitats de dinamització de barris.

O altres que van arrancar la legislatura passada i que s’han consolidat, com el cicle Nits d’històries i historietes, que ha començat este mes de juliol amb les visites nocturnes guiades al Poblat de Sant Josep i que continuarà també durant el mes d’agost.

I com creem que el patrimoni també és cultura, estem fent un gran esforç en la seua recuperació. És el cas de la rehabilitació de les fontetes històriques, de l’aportació de 100.000 euros per part de la Diputació de Castelló per a rehabilitar la Cúpula de l’Assumpció, de les excavacions al Poblat de Sant Josep o de l’adquisició dels molins romans, de la Torre de Benissahat i de l’antiga seu de l’Schola Cantorum, per a escometre diversos projectes que tenen en compte la nostra història, les nostres arrels i l’orgull de ser de la Vall.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó