El 12 de enero de este año mantuve una reunión telemática con la directora general de la Costa y del Mar, Ana María Oñoro, y el subdirector para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz, y también con el jefe provincial de Costas en Castellón, Fernando Pérez. Una reunión de la que fueron testigos los portavoces de los grupos municipales y el presidente de la Asociación de Vecinos Mare de Déu del Carmen.

Fue una reunión positiva y esperanzadora, pues nos comunicaron que durante el primer trimestre de este año se procedería a licitar las obras de construcción de espigones en el tramo de la playa de Les Marines. Y por tanto, las obras, podrían empezar dentro de este año tras la temporada estival.

Pasó el tercer trimestre y no se publicó en el BOE ninguna licitación de obras para la construcción de espigones. Hemos pedido desde entonces reunirnos nuevamente con los responsables de la dirección general de costas y no ha habido respuesta. No sabemos los motivos por los que se ha retrasado, nuevamente. Y cada año que pasa nuestro litoral padece con más severidad las consecuencias de temporales y perdemos metros de playa, causado principalmente por la regresión del Puerto de Burriana.

Concentración el viernes

Por ello la sociedad civil de Nules ha convocado para el próximo viernes a las 20.00 horas en la zona de la Gola, una concentración para exigir al Gobierno de España la construcción de espigones de protección en la playa de Nules y que se lleve a cabo un proyecto de regeneración efectivo y completo. Una vez más esta acción reivindicativa contará con el apoyo unánime de la corporación municipal.

Alcalde de Nules