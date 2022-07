A l’estiu tot lo món viu

L’estiu ha començat per a tots, també per a joves i xiquets, unes vacances que conviden a divertir-se i a descansar de la rutina del curs. Ara toca passar-s’ho bé, riure i jugar amb els amics. A Borriana, més d’un miler de menuts i joves del poble gaudeixen de les activitats de temps lliure organitzades des de l’Ajuntament, amb la finalitat d’oferir alternatives lúdiques i d’oci saludable, alhora que s’ajuda a la conciliació de la vida familiar i laboral dels borrianencs i les borrianenques.

Per això obrim les portes a l’estiu proporcionant un oci esportiu, artístic, saludable i entretingut amb un ampli ventall de possibilitats. Una manera sana i divertida de gaudir de les vacances estiuenques, amb l’adquisició de valors i conductes que milloren i mantinguen la consciència social i la solidaritat. Per a aprendre valors i comportaments que ens acompanyaran en l’edat adulta i que ens definiran com a ciutadans.

Prop de 400 xiquetes i xiquets

A l’Escola d’Estiu, organitzada pels Serveis Socials municipals com una ferramenta de respir familiar, per afavorir la conciliació laboral i familiar, i per a l’ocupació del temps lliure d’una forma inclusiva, participen anualment prop de 400 xiquetes i xiquets del municipi entre 3 i 16 anys. Un projecte iniciat fa 35 anys que ofereix un servei de menjador i activitats educatives durant tot el mes de juliol amb tallers de jocs i manualitats, i al mes d’agost amb el campament d’estiu. Enguany s’ha afegit una segona Escola d’estiu amb 60 places impulsada per les àrees municipal d’Inclusió i Joventut per donar resposta a tota la demanda de les famílies del municipi.

També des de l’àrea de Cultura, el CMA Martí de Viciana obri les portes a un estiu creatiu en què la música, la dansa i les arts són les eines de treball i l’educació artística es planteja de manera vivencial, com una forma de coneixement i de creixement personal i col·lectiu.

En l’àmbit esportiu, el Servei Municipal d’Esports (SME) obri novament les portes del Campus Multiesportiu Saludable d’estiu en què enguany participen més de 500 xiquets i xiquetes de Primària i Secundària, i per primera volta l’alumnat d’Infantil de 4 i 5 anys, en dos torns durant el mes de juliol. Per a practicar en les instal·lacions esportives municipals, i a la platja, jocs d’iniciació esportiva, natació, jocs recreatius, futbol sala, jocs de platja, tir amb arc, activitats d’orientació, bàdminton, surf de vela, hoquei, softbol, modern ball, bàsquet, caiac-polo, vela, patinatge, eixides amb bicicleta i rutes urbanes.

Sense oblidar el retorn del multitudinari i prestigiós torneig de Futbol-7, la competició més popular de la província, després de dos anys sense poder celebrar-se per la pandèmia, que es realitza durant el mes de juliol en els camps de futbol municipals de Canós i Planelles, organitzat per l’SME i el Club Futbol Sala Borriana. Al capdavall, un estiu actiu ple d’activitats per a la joventut de Borriana, l’estiu és per a passar-s’ho bé tots i totes. Que tingueu un bon estiu!

Alcaldessa de Borriana