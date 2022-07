Querid@ lector/a, el ministro Escrivá ha logrado sacar, por fin, la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, para poder incorporar a inmigrantes al mercado laboral. Pero si digo que ha logrado sacar es porque al provocar el anteproyecto valoraciones diferentes entre Marlaska y Escrivá, entre el Ministerio de Interior y el de Migraciones, se consultó al Consejo de Estado, al órgano que resuelve las consultas del gobierno respecto de la observancia del ordenamiento jurídico. Y por lo leído, parece ser que el Consejo de Estado da la razón a Escrivá y manifiesta que la reforma constituirá un instrumento de apoyo a la recuperación económica y una considerable mejora en la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en España. Al tiempo, le aclara a Marlaska que se puede discrepar, discutir de la oportunidad política, pero no de la legalidad de la reforma.

Esperar críticas

En todo caso es evidente que, en un tema tan delicado, el gobierno debe esperar críticas. Imagino que, como siempre suele pasar, algún país despistado de la UE acusará a Escrivá y a Sánchez de introducir (sin consulta y por su cuenta) inmigrantes en la UE. Circunstancia que nunca es cierta, estos temas están muy hablados y, además, este tipo de regularizaciones las han practicado casi todos, especialmente los países desarrollados y receptores de mano de obra inmigrante (Francia y Alemania, por ejemplo, o Estados Unidos). Por cierto, donde no hay que imaginar nada porque la crítica está asegurada de mano del PP y de Vox, es aquí en casa. Aunque lo lamentable no es la crítica, si no que tan sagrado derecho y deber no tendrá interés social, no se utilizará para corregir las ineficiencias del modelo migratorio español que empuja a los inmigrantes a la economía informal y no soluciona las demandas de mano de obra de ciertos sectores, sino para debilitar al gobierno y ocupar su espacio.

Analista político