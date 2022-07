La ética política

La política que prescinde de la ética es una mala política, según ha definido la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de València. Cortina nos ha ido ilustrando sobre la oscuridad que persiste en las prácticas políticas, cuestionando, incluso, el valor y la supervivencia de la ética, de la honorabilidad y decencia política en una realidad insoportable.

En el pleno municipal, la pasada semana, vivimos situaciones desagradables, momentos en los que hay personas que pierden los papeles, otras que abusan de la manipulación y el cinismo. En una corporación institucional no se puede permitir que sus integrantes pierdan las formas de educación ni la ética necesaria para ejercer como representantes de la ciudadanía. No se puede gritar contra alguien cuando no se practica la ley y transparencia de publicar sus ingresos. Sin ética, nada sirve en política.

Según recientes encuestas, la sociedad ya no soporta tanta crispación en las instituciones públicas. El Ayuntamiento de Castelló no es ajeno. En el último pleno se vivieron instantes indignantes y tristes. Porque no todo vale en la política, porque quienes nos dedicamos a esta noble actividad adquirimos desde el primer momento un férreo compromiso con la ciudadanía, con el único objetivo de generar más calidad de vida. Trabajamos al servicio de la sociedad. Toda la corporación debe trabajar en este sentido. Pero no es así. Hay diferentes formas de mirar la realidad.

Atravesamos momentos de grandes dificultades frente a las que se precisa el máximo de diálogo y ética política. El futuro inmediato no es una quimera ni tiene soluciones mágicas. Desde los gobiernos que presiden Pedro Sánchez, Ximo Puig y Amparo Marco, se ha priorizado seguir avanzando en políticas de creación de empleo y de protección social para las familias más vulnerables. Y así se está realizando desde el minuto cero de la pandemia y sus graves consecuencias socioeconómicas, y se sigue haciendo en estos momentos tan tortuosos para Europa.

Confrontación, polémica y mentira

Frente al rigor y responsabilidad de los gobiernos del Estado, de la Comunitat y de Castelló, vemos una oposición en clave electoral, sin aportaciones, sin seriedad, sin ética política. En nuestro caso, la derecha castellonense y su ultraderecha solo buscan la confrontación, la polémica y la mentira. No solo pasa aquí, porque estas formas de ejercer la oposición se repiten en otras ciudades y territorios que siguen este mantra de destrucción y crispación social.

En este contexto y ante la cruda realidad que vivimos, es preciso destacar a la Unión Europea y a la mayoría de sus estados integrantes que están ejerciendo una ética política acorde con las circunstancias, respondiendo a las necesidades urgentes de un continente con problemas graves, sin detenerse en el color político de quienes viven entregados a combatir esta realidad. Pero, aquí, no sucede, porque las barbaridades que están diciendo en el Congreso, en Les Corts, el PP, Cs y Vox, son las mismas que escuchamos en el Ayuntamiento de Castelló. ¿Qué es lo que realmente les importa si dicen lo mismo en todas partes?

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló