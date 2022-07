Un grano de arena

Las casualidades no existen. Y la inauguración en el municipio de Onda de uno de los centros más grandes del gigante del comercio electrónico Amazon tiene su historia. Allá por 1994 me encontraba haciendo el trabajo final de máster de Urbanismo en la Universidad Politécnica de València y convencí a mis compañeros de que el trabajo debía versar sobre el PGOU de Onda. Como uno no es tonto del todo supuse que, de esta forma, ahorraría gasolina y neumáticos. Mis compañeros me lo compraron. Por aquellas fechas, se acababa de construir el tramo de la CV-10 que supuso un cambio importante para Onda en cuanto a su conexión con Castelló y el resto de la Plana.

Aquellos estudiantes de máster incluimos una mancha de suelo industrial junto a lo que se llamaba entonces Eje vertebrador por considerarlo un punto industrial estratégico. Desde el Ayuntamiento de Onda, al mando de Enrique Navarro, y con un equipo urbanístico con mucho empuje y visión de futuro, empezamos a diseñar la Homologación del PGOU a la ley urbanística (LRAU) y se aprovechó para incluir lo que ahora es el sector SUR-13. Una superficie de 2,5 millones de suelo destinado a parcelas muy grandes para las industrias cerámicas. Casi 30 años después el sector se ha convertido en un mega-centro logístico, sin las fábricas cerámicas que pensábamos que iban a instalarse. Pero la parte buena es que la logística atrae a la logística y la única parcela de 200.000 m2 urbanizada y con posibilidad de obtener licencias de forma casi inmediata, se encontraba en Onda. Una oportunidad que no podía dejarse escapar y Amazon la aprovechó de una manera inteligente y por sorpresa. Urbanista