N-232 al seu pas pel port de Querol

Ahir la província de Castelló i en especial les comarques d’Els Ports i el Maestrat van viure una jornada històrica amb la inauguració del nou vial de l’N-232 que va entre la Vallivana i masia de la Torreta. Una nova carretera que ha posat fi a les 68 corbes i pendents de més del 10% del port de Querol. Per a l’ocasió, i com no podia ser d’altra manera la inauguració va comptar ahir amb la presència del president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, i la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez Jiménez.

La inversió del Govern d’Espanya al tram de l’N-232 del port de Querol ha pujat a 42,4 milions d’euros per tal de condicionar 7,8 quilòmetres, en què han creat espectaculars infraestructures com el viaducte singular del barranc de la Bota, amb 432 metres de longitud. Una obra molt esperada per les seues característiques i per la importància que té per al sector turístic, empresarial, com per al dia a dia dels ciutadans de la província que des d’ara mateix tenim més prop i amb més seguretat viària a la ciutat de Morella, així com una millor comunicació amb el nord d’Espanya.

Més prop de nosaltres

I, al mateix temps, ells també estan més prop de nosaltres, ja que facilitarà l’arribada a les nostres terreres de viatgers que venen del Nord de la península, perquè aquest vial comença a Santander i finalitza a la ciutat de Vinaròs.

Ara, aquesta visita del president d’Espanya a l’N-232 és a més a més un nou compromís del govern d’Espanya per seguir amb el condicionament d’aquest vial tan important al seu pas per la província de Castelló.

Cal recordar que el MITMA va aprovar el mes de maig passat l’expedient d’informació pública i el projecte definitiu del condicionament i la reordenació d’accessos de la carretera N-232 al tram Masia de la Torreta-Morella Sud.

Amb aquest projecte es culminarà el condicionament de tota la nacional al seu pas per la província de Castelló i que permetrà desplaçar-se a la capital dels Ports i travessar Aragó d’una manera més còmoda, ràpida i segura. Aquesta última actuació compta amb un pressupost de 17,6 milions d’euros per millorar el traçat i els accessos de l’N-232.

Hi ha governs que complim amb les nostres promeses i hi ha oposicions que només bramen d’avant els avanços del Govern de Pedro Sánchez.

Subdelegada del Govern d’Espanya en Castelló