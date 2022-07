‘La riva bianca, la riva nera’

Nos aturde este julio caluroso de incendios. Pero el bochorno atmosférico no puede enturbiar la memoria. Vecinos y allegados de las integradoras orillas del Riu Sec de Castelló: el batería de los Póker era un chaval centrado en la música de su banda en Ermua, donde amenizaba bodas, bautizos, comuniones y verbenas; centrado también --¿cómo no?– en su novia; centrado en su trabajo de despacho, donde manejaba números y, finalmente, ilusionado por conseguir un buen polideportivo para su pueblo, de donde era concejal. Nacido en el País Vasco e hijo de un albañil gallego, Miguel Ángel Blanco tenía 29 años, y la irracionalidad asesina de nacionalismos sin sentido acabó con la música, la energía del amor juvenil, el trabajo del incipiente economista y la ilusión del polideportivo. Las balas a bocajarro de los criminales se dirigieron a todos los demócratas, hacia quienes apostaron y apuestan por la convivencia, el respeto, la tolerancia, la diversidad, la pluralidad y la defensa de la libertad en estas anchas Españas constitucionales, integradas en Europa. Miguel Ángel fue y es de todos. Excepto, claro está, para la sinrazón que disparó. Hace 25 años, en un julio no tan caluroso como el actual, la muerte programada del joven de Ermua humedeció los ojos de no pocos ciudadanos a orillas del Riu Sec: dolor compartido y rabia. Estos días algunos hemos contemplado con desdén y desaprobación el uso partidista, e incluso electoralista, del recuerdo del edil vasco en debates parlamentarios madrileños poco serios y nada adecuados.

Porque en el debate sobre el Estado de la Nación, nadie mencionó el aniversario del asesinato de Younes Bilal. Fue en la población murciana de Mazarrón, que tiene integrados a varios miles de trabajadores de origen extranjero. Younes era un treintañero de origen norteafricano, y dejó viuda andaluza y tres huérfanos hispanos en junio del pandémico 2021. Tuvo el marroquí la entereza cívica de recriminar a un indeseable el trato irrespetuoso hacia nuestros conciudadanos de origen extranjero, una provocación para la pistola, cuyas balas ya estaban en la recámara: el odio al diferente, el vil nacionalismo identitario semejante al que acabó con Miguel Ángel, el racismo y la xenofobia. Prejuicios y mentiras de un nacionalismo que tantas veces se dice cristiano, como se olvida o desprecia cuanto indica el Dios del Sinaí en el capítulo 19 del Levítico, en la Biblia de todos los creyentes: «El extranjero que resida con vosotros será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto». No pueden ser más claras las sagradas escrituras, vecinos del Riu Sec. La minoritaria y ruidosa parroquia de Santiago matamoros, las ignora y no responde. Menos tiros y más diálogo A Ernest Lluch tampoco le respondía la irracionalidad violenta con colores españoles o vascos, cuando el socialdemócrata catalán pedía menos tiros y más diálogo pacífico. Por eso, y cumplidos los 63 años, la sinrazón descargó dos disparos en su cabeza. Quien fuera ministro de Felipe González, siempre equidistante entre el nacionalismo español y el vasco, nos dejó escrito y publicado que él era «adversario, cuando no enemigo, de ambos, porque la muerte y la violencia nunca se justifican». Le pagaron con dos balas el 21 de noviembre del 2000. Son las mismas balas, irracionales con colores nacionalistas, que trazan fronteras absurdas, que silban por encima de las colinas y convierten la hierba verde en paja, tal como cantaba hace medio siglo Iva Zanicchi en su La riva bianca, la riva nera. La orilla blanca, la orilla negra del río, que la sinrazón había puesto por frontera. Y donde una madre llora en la noche, y llama al hijo soldado que ya no responde, porque la metralla absurda lo encaminó hacia la eternidad.