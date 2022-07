Querid@ lector/a, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, ha renunciado al cargo por motivos de salud. Pero, en su despedida, consciente de que la derecha política y social aprovechará la circunstancia para acusarla de lo que sea, ha dicho algo así como: «que digan lo que digan, me voy porque tengo el cuerpo roto y me tienen que operar de dos hernias. Este es un cargo tan exigente que no es compatible con una persona que no esté al cien por cien». Además, ha querido dejar constancia de que el nuevo FGE, Álvaro García Ortiz, tiene un alto nivel de formación, un profundo conocimiento de la carrera y, en consecuencia, está convencida de que será el mejor FGE que ha existido.

Malestar y críticas Horas después de la dimisión, y a pesar de que el PP dijo la semana pasada que la condición imprescindible para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial era que se destituyera a Dolores Delgado, ese mismo PP no solo se olvida de la propuesta sino que, encima, empieza a expresar su malestar y crítica contra el nuevo FGE. Y es que, además de que saben que agua pasada no mueve molino, parece ser que el nuevo FGE era fiscal de medio ambiente en Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta y, para explicar algunos incendios, tenía la costumbre de alegar la presencia de una trama de terrorismo incendiario. Teoría falsa y peligrosa que, posiblemente, buscaba justificar la poca eficacia de los servicios gallegos contra incendios, pero que fue desmontada por falta de pruebas por Álvaro García Ortiz. Circunstancia que debería presentar al nuevo FGE como profesional serio y sensato, pero la derecha política y social y todos sus voceros, en la medida en que este buen hombre tiene criterio, intentan dar la imagen de que es una especie de sociata camuflado y enemigo del buen hacer. O cosa parecida. Analista político