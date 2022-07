(In)coherència socialista a Torreblanca

El 1879 naixia el Partit Socialista Obrero Español, defensor del proletariat. Una ideologia molt distant del que fa el PSOE al municipi de Torreblanca. És el cas que CCOO ha presentat al·legacions a l’acord plenari que va aprovar el Reglament de Control Horari, al vulnerar els drets del personal de l’Ajuntament.

L’alcaldessa, Josefa Tena, va exposar el nou Reglament en una única taula de negociació. L’acta, de fet, mostra sols un vot a favor de l’alcaldessa i en canvi cinc abstencions per part dels treballadors. Però sense més negociació, el PSOE, amb el suport dels dos trànsfugues, va aprovar el Reglament i durant el passat ple ens vam trobar les al·legacions.

La llei està per damunt

Una vegada més, Tena no sap que la llei està per damunt del que li abelleix fer. Cal fer una negociació real i allò que fa l’alcaldessa correspon a un teatret, un tràmit administratiu, i CCOO li ha dit que així no. S’ha de deixar sense efecte l’acord plenari i asseure a negociar, ara de veritat. Dir que ací no ha passar res i que defensa més que ningú els drets dels treballadors en acceptar el recurs, és negar l’evidència. No acceptar-lo implicaria anar a judici i, amb seguretat, perdre’l. Tornar a declarar «solo sé que no sé nada» no sé si funcionarà aquesta vegada.

Fer les coses de manera unilateral és més fàcil, clar, una pot fer el que vol. En canvi, negociar i arribar a consensos suposa més treball, respecte i també saber escoltar. Treballar, respectar i escoltar, tres verbs que en set anys encara no ha aprés. Tal volta recordar que les sigles del seu partit contenen les paraules «Socialista» i «Obrer» l’ajudarà a fer les coses un poc millor.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Torreblanca