Temps complicats, de decisions

Les coses no sempre ixen com volem, però els que tenim responsabilitats de govern sabem que davant les dificultats només podem respondre amb més treball i treball. La setmana passada vam veure com un projecte, pel qual l’equip de govern havíem treballat moltíssim, es truncava. I és que cap empresa va presentar-se a la licitació pública que va dur a terme l’Ajuntament de l’Alcora. Es tracta de l’obra de rehabilitació integral de l’edifici fundacional de la Reial Fàbrica.

En març de 2020, el govern municipal vam presentar la sol·licitud i la memòria del projecte al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. En desembre de 2020, el Govern d’Espanya ens va aprovar una subvenció d’1,4 milions d’euros per a dur a terme l’obra. Durant aquest any i mig, vam estar ocupats en la redacció del projecte de l’obra, amb els seus corresponents estudis previs d’arqueologia, així com tots els documents que acompanyen la licitació d’una obra de quasi 2 milions d’euros. Tot açò en mig d’una pandèmia sanitària i ara en una crisi econòmica derivada de la guerra que tenim a les portes d’Europa. Obstacle darrere obstacle, hem arribat fins ací.

L’equip de govern estem buscant alternatives per a seguir impulsant aquest projecte, encara que hàgem d’esperar més temps per complir el somni de veure l’edifici fundacional rehabilitat. En les meues decisions sempre ha primat l’interés general, per tant, la decisió que prendrem al respecte estarà en la línia de no deixar el projecte en un calaix i buscar alternatives que facen viable aquesta actuació que tant entusiasma als nostres veïns i veïnes. Sempre amb prudència i responsabilitat, això sí. Hores i hores de treball per part de l’equip de govern i sobretot pels tècnics municipals, que s’han deixat la pell, però, com he dit abans, hi ha qüestions que no estan en la nostra mà...

Moment complicat

Vivim un moment complicat, tenim problemes per a poder contractar les obres i els serveis municipals, està passant en totes les administracions: l’alçada de preus, la falta de matèries primeres i la falta de mà d’obra són les principals dificultats que les empreses ens diuen que tenen per a presentar-se als concursos. Fa unes setmanes també es va quedar deserta la construcció i servei de cafeteria del paratge de Sant Vicent, a més, en algunes obres hem hagut d’enviar fins a tres voltes invitacions per tal d’aconseguir un contractista. Si abans en una licitació d’obres tenies sis o set empreses que es presentaven, ara com a molt una i gràcies.

Fa uns mesos, l’equip de govern vam decidir demanar una revisió dels preus del projecte d’ampliació de l’IES Ximén d’Urrea i la sorpresa va ser que hi havia un sobrecost de 800.000 euros. Per tant, teníem dues opcions: tirar endavant amb la licitació o demanar a la Generalitat valenciana una revisió de preus per a traure’l a concurs públic amb preus concordes a la situació actual. Evidentment, hem decidit la segona opció, i amb aquests tràmits estem ara mateix. La primera opció era molt arriscada, ja que, si es quedava deserta, doncs no passava res perquè hauríem fet el que estem fent ara, revisar els preus, però imagineu per un moment que una empresa comença l’obra i al cap de dos mesos la para perquè diu que està perdent diners. Se’ns queda l’obra empantanada durant quatre anys i, mentrestant, tots els alumnes i professors segueixen dins de barracons.

La política és prendre decisions cada dia, vivim en un moment en el qual estem prenent decisions que mai hauríem pensat, en qualsevol cas i circumstància, sempre faré el que considere més just i positiu per al meu poble, això per descomptat.

Alcalde de l’Alcora