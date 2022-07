Vila-real segueix avançant

A finals d’abril de 2011, en èpoques negres d’aeroports sense avions, Vila-real també va tindre la seua pròpia versió d’aquesta vergonya nacional: la biblioteca sense llibres. Un edifici faraònic, d’aquells que ens tenia acostumats el Partit Popular, que, sense planificació ni viabilitat ninguna, ens va costar més de quatre milions d’euros, dos d’ells en el préstec irresponsable del despilfarro del PP que estem encara pagant, del que hem abonat ja 20 milions i ens queden per pagar set més interessos fins al 2026. Un empastre més del PP i que va arruïnar el projecte de pàrquing de Pius XII en el qual estem treballant després de 10 anys de conflictes judicials. Com tants altres empastres, ens vam posar a treballar de seguida per a convertir aquell edifici buit de contingut en un contenidor de talent, la Biblioteca Universitària del Coneixement. Ara, la BUC està vivint el trasllat dels serveis centrals de les Biblioteques de Vila-real que no es va fer al 2011. Per què ara i no aleshores? Per moltíssimes raons.

La primera és que Vila-real no és la ciutat que era fa 11 anys. En aquesta dècada llarga hem multiplicat de manera exponencial les infraestructures i els serveis a disposició dels ciutadans: cinc piscines, cinc poliesportius, 18 camps de futbol, una Ciutat Esportiva Municipal, un Centre de Congressos, tres càtedres universitàries i tres seus d’Universitat, un museu al Convent... i tants altres equipaments més que dibuixen una Vila-real més avançada, més dinàmica i amb necessitats creixents. Hui, som una ciutat més solidària i inclusiva, amb més oportunitats, més sostenible i innovadora. I no volem deixar d’avançar per aquest camí.

Vivers d’empresa

Hui es donen les condicions que no es donaven en 2011 per a poder fer el trasllat dels serveis bibliotecaris amb les millors garanties. I es dona, sobretot, la confluència de dues circumstàncies que ens marquen que, ara sí, és el moment d’omplir de llibres aquell contenidor buit que ens van deixar en 2011 i que hem omplert de talent i d’innovació. Per una banda, l’acord amb la Cambra de Comerç per a crear, en els antics Vivers d’empresa, un autèntic centre de la innovació que puga acollir des de la Regidoria d’Innovació, Ciència i Universitats, a la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI i altres serveis que anirem coneixent. Acord que ens possibilita alliberar espai a la BUC per a traslladar-hi la Biblioteca central. I així, recuperar també un edifici --el de Solades-- en ple centre on poder situar-hi el centre de salut de Torrehermosa, just al costat d’on ara tenim el centre d’especialitats.

D’aquesta manera, seguim sumant infraestructures i serveis a la disposició de la ciutadania amb la construcció del quart centre de salut de Vila-real, que ja compta amb el compromís i pressupost de la Generalitat valenciana.

Una oportunitat històrica que no podem deixar passar i que, per acabar-ho d’arrodonir, ens permetrà renovar i millorar els nostres serveis bibliotecaris, un referent amb més de 75.000 volums i iniciatives constants per a la divulgació i el foment lector. La nova Biblioteca del segle XXI que la nova Vila-real del segle XXI requereix.

Seguim avançant.

Alcalde de Vila-real