Solo para gatos

El mundo al revés. Hace una semana, en el pleno del Ayuntamiento de Castellón, el equipo de gobierno de Amparo Marco certificó la defunción de dos programas sociales que atendían a personas mayores o personas dependientes vulnerables en nuestra ciudad: Major a casa y Menjar a casa, tras 17 años, garantizando la autonomía y el bienestar de más de un centenar de vecinos.

Lo hacían justificando lo injustificable: era un programa piloto (¿tras 17 años?) y alegando que los usuarios podían ir al supermercado a comprarse la comida. También mintiendo, ya que la concejala socialista dijo que esos dos programas se iban a cubrir desde el Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD), algo que no contempla ni el objeto del contrato.

Frente a este recortazo, esta semana nos desayunamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Castellón va a destinar 100.000 euros para esterilizar gatos, 40.000 euros más que un año antes. Y el gasto se ha multiplicado por 10 en los últimos cinco años. Desconocemos si es que la colonia felina crece exponencialmente cuando en teoría debería ser justo lo contrario a base de esterilizarlos.

Cada uno va a la suya

Desde el PP no nos oponemos a los procesos de esterilización de gatos. Es necesaria para controlar las colonias. Pero el gobierno de Castellón no puede funcionar como departamentos estancos. Cada uno va a la suya. Y mientras tengan presupuesto, lo gastan o recortan de manera independiente. Pero lo peor de todo, esto es lo que ocurre cuando el equipo de gobierno no pisa la calle. En medio de la grave crisis económica, con los precios de la cesta de la compra disparados, las azulejeras parando, la luz por las nubes, la pobreza disparada… El equipo de gobierno tiene dinero para los gatos pero no para alimentar a los mayores. Ver para creer. Y decían que venían a rescatar personas...

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón