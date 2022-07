Clavegueram local de l’Estat

Fa pocs dies hem assistit a l’últim dels escàndols d’este país, on per exemple es normalitza i no s’investiga que es perseguisca i s’espie polítics per les seues idees. L’afer de Pegasus ja està sent investigat fins i tot pel país on es va crear la ferramenta d’espionatge. Tanmateix, ací, a dures penes n’hem sentit parlar als mitjans.

Uns mitjans que, en la seua majoria, han demostrat que per a l’únic que serveixen és per a perseguir idees polítiques. Per sort, encara ens queden les xarxes socials, que els amics de la vella política detesten, ja que els agradaria controlar fins i tot la informació que fluïx a Internet. Ahí tenim Julian Assange, amb qui a molts els agradaria acabar. I això ho fan uns poders que no tenen escrúpols i persegueixen el periodisme com a tal. Sé que hi ha, possiblement en tots els mitjans, professionals d’altura que moltes vegades no tenen més remei que engolir-se-les per guanyar-se la vida. Igualment, també hi ha mitjans alternatius que no només no es dediquen a difamar els adversaris de les màfies del país sense cap escrúpol, sinó que de fet les denuncien. A tots ells el meu reconeixement i veneració, perquè cal ser molt valent per fer periodisme professional a Espanya.

Ser una mica crítics

I a nivell local? Existeix res semblant al clavegueram periodístic de Ferreras? Doncs sí! Només els convide a ser una mica crítics, comparar el que Compromís per Vila-real publica amb el que alguns mitjans —per sort no tots— acaben mostrant. Poden fer l’exercici de detectar quan i per què es destaca allò que interessa o es deixa de banda allò que les màfies desitgen.

Tothom reconeix que és complex aconseguir un periodisme objectiu i sense cap marca ideològica, però d’ahí a escampar fem i mentides per destruir els que no pensen com interessa a les oligarquies, hi ha un abisme.

Regidor de Compromís per Vila-real