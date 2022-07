Jornada de la gent gran

Hui celebrem la segona Jornada mundial dels avis i de la gent gran, instituïda pel papa Francesc l’any passat. L’elecció d’aquesta data es deu a la proximitat de la festa dels sants Joaquim i Anna que, segons la tradició, van ser els pares de la Mare de Déu quan ja tenien una edat avançada i, per tant, avis de Jesús.

El lema triat pel Sant Pare per a aquesta commemoració és una frase del salm 92: «En la vellesa continuaran donant fruit» (Sal 92, 15). Això ho veiem realitzat en els pares de la Verge: havien perdut l’esperança de ser pares i, no obstant això, no havia defallit la seua fe en Déu i vivien en santedat i justícia en la seua presència, com tots els justos que esperaven la salvació d’Israel. I va ser en aquest moment de la seua vida, quan van rebre de Déu un regal que no hagueren pogut imaginar mai i una missió per a la qual ells, per la seua fe i per la seua vida santa, estaven preparats: acollir a la que estava destinada a ser la Mare del Messies i educar-la perquè fos capaç de parar atenció a les coses de Déu i estigués disponible per a complir la seua voluntat. En la vellesa van produir un fruit que és reflex de la seua santedat.

Cada edat té les seues temptacions

Cada edat de la vida té les seues pròpies temptacions. L’ancianitat, afirma el papa Francesc en el seu missatge, «no és una estació fàcil de comprendre», ni per als qui l’estan vivint i, sovint, tampoc per a les persones pròximes i per al conjunt de la societat. Els qui es troben en ella, moltes vegades perden la il·lusió i les motivacions que els han portat a lluitar i treballar al llarg de la seua vida laboral. És com si no estiguérem preparats per a afrontar aquesta situació, per la qual cosa molts la viuen amb la resignació de qui no té cap projecte, perquè tot està ja fet, i cap fruit que donar. Per això el Papa, en el seu missatge, exhorta els majors, entre els quals s’inclou ell mateix, a que pensen que «envellir no és una condemna, és una benedicció»; a viure «una ancianitat activa també des del punt de vista espiritual».

Bisbe de Tortosa