Aprofitar les oportunitats

Recorde que allà cap al novembre de 2018 la secretària d’estat del Ministeri de Foment ens va convocar a tots els ajuntaments del país a una reunió a València per explicar-nos unes subvencions europees que estaven en marxa per reduir la petjada de carboni i millorar la mobilitat dels nostres municipis.

Recorde també que allà hi vam anar només un grapat de representants municipals, dels quals ben repoquets érem alcaldes. I recorde també que, a pesar que les ajudes eren al 50% del pressupost, la gent era pessimista a l’eixida de la reunió a la qual, per cert, la secretària d’estat pràcticament ens havia implorat que les demanàrem perquè anaven a tornar-se milers de milions de la subvenció.

L’avinguda Primer de maig

El resultat va ser que quasi cap ajuntament va sol·licitar les ajudes, com posteriorment vaig comprovar, excepte Betxí. Teníem clar, des de feia temps, que l’avinguda Primer de maig necessitava una remodelació integral per modernitzar-la, crear més llocs d’aparcament i més espai per a les persones. I calia impulsar la mobilitat urbana sostenible, amb una xarxa de carrils bici que permeteren creuar el poble de nord a sud i d’est a oest de forma segura i ràpida.

I no vam deixar passar eixa oportunitat. El resultat ha sigut que els fons europeus aportaran 225.000 € de la primera fase que estem culminant en estos moments, és a dir, el 50% del pressupost. I a continuació, mamprendrem la segona part amb 250.000 € més provinents del Pla 135 de la Diputació de Castelló que acabaran, d’eixa forma, amb un ambiciós projecte que canviarà per a les pròximes dècades la fesomia de la principal artèria de la població.

Quan les coses es tenen clares i la fulla de ruta és sòlida, només cal esperar el moment idoni per tirar endavant els plans. I este és un bon exemple, ja que arribaran 475.000 € en subvencions per fer-lo possible.

Alcalde de Betxí