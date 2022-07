Més finançament, més serveis i salut

El Ple de l’Ajuntament d’Almassora ha aprovat per unanimitat una proposta de Compromís en què demanàvem que es millore el servei de fecundació in vitro i s’estenga a les comarques del nord. També que no s’expulse de les llistes d’espera per poder ser mares les dones que han complit 40 anys, el límit d’edat establert, esperant --sense que l’espera siga culpa seua i amb terribles conseqüències en la seua salut mental-- moltes vegades anys per rebre el tractament. Les que poden, han de pagar-se una clínica privada, tot hipotecant-se o demanant ajuda a la família.

Les dones de tot l’Estat cada vegada decideixen ser mares més tard sobretot per raons econonòmiques. Es podria dir, per tant, que el motiu pel qual cada vegada naixen menys xiquets i xiquetes és polític, ja que la maternitat s’ha endarrerit pel precari mercat laboral i les dificultats per accedir a un habitatge.

Les institucions en són còmplices i, per tant, les administracions, en especial el Govern de l’Estat, tenen la responsabilitat de promoure iniciatives per tal de millorar la natalitat, la qualitat de vida i la nostra economia.

Desigualtat territorial

Al març de l’any passat, les Corts van donar llum verda a la proposta de Compromís de descentralitzar el tractament de fecundació in vitro per estendre’l també a les comarques de Castelló. La iniciativa, presentada per la diputada Mònica Àlvaro, va eixir avant però els hospitals públics de les comarques del nord segueixen sense disposar del servei, fet que representa una greu desigualtat territorial i, tenint en compte la realitat social, cal donar una resposta assistencial molt més ràpida a la necessitat de moltes dones.

Ara bé, no tot és culpa de la Conselleria de Sanitat. Per aconseguir la millora de serveis tan importants, cal que l’Estat amplie el finançament a la Generalitat valenciana, eixe que Sánchez fa anys que posposa. Calen diners per tindre una millor sanitat pública. Ha de complir la paraula de reformar el sistema de finançament tan injust que patim de fa dècades. És una de les demandes que fa any rere any Joan Baldoví i no ens cansarem de demanar-ho. Posar fi a una injustícia patida durant dècades és una tasca urgent i ni al conjunt de la ciutadania valenciana ni a les milers de persones que estan en llista d’espera per motius mèdics els valen més excuses.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora