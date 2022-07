Canvi climàtic: qui perd més?

La calor d’estos dies és insuportable. Estem encadenant dies de temperatures de rècord i s’està instal·lant també la sensació que açò sols ha fet que començar. Però estes onades de calor no les pateix tota la població per igual. Els que treballem fonamentalment en un despatx amb aire a condicionat no ho patim igual que les persones que estan a l’aire lliure en les hores de més exposició al sol. Qui té aire a casa i es pot permetre encendre’l sense preocupació no viu igual que qui no en té, o qui conta quantes hores l’encén per por a la factura de la llum. El canvi climàtic té majors conseqüències cada any i l’escletxa entre qui pot assumir l’esforç i qui veu el seu benestar molt empitjorat es comença a aprofundir fins a dibuixar una nova cicatriu de desigualtat social.

Fa dos anys es fixava l’objectiu de descarbonització de l’economia dels fons de recuperació postcovid i hui encara no estan arribant a eixa família mitjana que ni té una coberta pròpia (ni sap com posar d’acord a la seua comunitat) per instal·lar fotovoltaiques, ni es pot permetre tot i les subvencions un cotxe enxufable. Eixa percepció de la transició ecològica com un esforç desigual que sols uns pocs es poden permetre és l’amenaça més gran per a les forces progressistes.

Conflictes internacionals i del canvi climàtic

Fa unes setmanes el Ministre d’Economia alemany, l’ecologista Habeck, advertia a la població que el país podia ser més pobre en la pròxima dècada com a resultat dels conflictes internacionals i del canvi climàtic. La seua intervenció va ser aplaudida per tractar a la ciutadania com a major d’edat i Habeck lidera les valoracions dels dirigents en els darrers mesos. L’hivern pot ser pitjor per la dependència del gas rus.

Mapes d’ombres per a la via pública, augmentar les fonts públiques, obrir refugis climàtics, contribuir a fer viable l’agricultura, invertir en gestió forestal, oferir assessorament energètic per estalviar en potència contractada i consumida i per conéixer les subvencions per a eficiència i renovables són algunes de les mesures que cal implementar amb celeritat des dels ajuntaments perquè les classes treballadores vegen la transició ecològica com un esforç necessari, urgent, però també equitatiu i que aprofita les transformacions requerides per a augmentar la redistribució de la riquesa i combatre la desigualtat. Cal fer-ho ja.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló