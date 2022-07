No sigues eixe tio

Saben quina és l’última barbaritat masclista del moment? Drogar-nos per a aprofitar-se’n de nosaltres, una autèntica aberració. El primer cas conegut va ser a Eivissa, on una xica estava celebrant la fi de curs i va sentir com la punxaven. Al matí, la jove es va veure una marca al braç i no podia recordar res del que havia fet durant la nit. Més tard els metges van confirmar que li havien subministrat alguna substància il·legal.

No es tracta de crear alarmisme, però sí d’estar informades enfront d’aquesta nova forma d’atemptar contra les dones. Cal conèixer els símptomes: la sensació d’una punxada, mareig, pèrdua de visió o nàusees. Davant d’aquest malestar és necessari buscar refugi en una amiga o avisar a la policia.

No podem oblidar que els últims cinc anys han detectat submissió química en el 33% de les agressions sexuals, segons les dades de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

El focus en els agressors

Però no ens enganyem, la responsabilitat que açò ens passe no és nostra. Nosaltres, les dones, no som culpables de sofrir una violació, siga per submissió química o no. Hem de posar el focus en ells, els agressors. I en aquest objectiu, el d’erradicar la violència contra les dones i assolir una societat plenament feminista, necessitem als homes com aliats, que siguen conscients dels seus privilegis i estiguen disposats a deconstruir-se i reconstruir-se sobre la base d’una nova masculinitat.

L’educació és l’únic camí per aconseguir una societat lliure de masclisme i igualitària. Ens cal que els homes desenvolupen noves masculinitats no tòxiques. Necessitem que no li riguen les bromes masclistes al seu col·lega. Necessitem que assenyalen les actituds masclistes i denuncien qualsevol violència cap a les dones. No volem més covards que no són capaços d’enfrontar-se a un ‘no’.

Regidora i portaveu adjunta de Compromís per Castelló