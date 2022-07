Me estaba contando un amigo casos de entidad menor, si se quiere, pero capaces de producir un malestar, propio y ajeno, a la vez. Este amigo estaba realizando gestiones públicas y privadas sobre un asunto que no viene al caso. Y me seguía contando las dificultades. Al fin, me decía, tras un período de incertidumbres y decepciones, el asunto se resolvió ayer, justamente cuando iba a escribir esta columnita semanal. ¡No hay mal que cien años dure!, dice el refrán.

Y, casualmente, camino de casa, recordé aquel relato que Mariano José de Larra publicó con pluma genial y excelente prosa. Ya tengo tema para mañana, pensé, pues parece de actualidad –siempre lo está-- y la memoria refrescará el cálido ambiente que sufrimos. El título me viene dado: Vuelva usted mañana… a ver si está más fresco. Monsieur Sans Délai viene de Francia a resolver un asunto personal. Y prevé un plazo de quince días para regresar a su país ya resuelto el problema. Larra intenta disuadirle de su programa: imposible en tan corto plazo. Escéptico, pero firme, emprende las gestiones en instituciones y empresas. Tras quince meses (no quince días) finaliza con su periplo. Siempre escuchando similar cantinela: «Vuelva usted mañana». Y al día siguiente se volvió a su país… para encontrarse con análoga situación. «En todas casas cuecen habas/y en la mía a calderadas», decía Cervantes en El Quijote. Monsieur Sans Délai creía en aquello de «lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana». Y así le fue. En mis estancias en Brasil aprendí otra visión muy distinta: «Si algo puedes hacerlo mañana, no lo hagas hoy». La elección no es fácil. Profesor