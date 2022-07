InSOStenible

Hoy, en el Pleno de Castelló se aprobará el Plan Local de la Agenda 2030. Un Plan en el que Ciudadanos estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Es una lástima que el Fadrell hable de Regeneración Urbana Integral, lo que supone mejorar la habitabilidad en nuestra ciudad cuando lleva casi dos legislaturas incumpliendo con el PGOU lo que no favorece a la Economía circular a la que hace referencia en su memoria para 2030. Habla de reducir las emisiones de CO2 y sin embargo, se contradice según el foro en el que habla para justificar la reforma de la Avenida de Lidón. Sueña con una Red Primaria de Parques de la ciudad cuando no cuida los que hay. Propone el envejecimiento activo y saludable y consiente 7 años de retraso con la Residencia y por si fuera poco rechaza los programas de Major i Menjar a Casa, pero lo peor es que piden participación ciudadana cuando no escuchan a los castellonenses.

¿Hub de movilidad? ¿Esto quién sabe lo qué es? Los castellonenses necesitan estar bien comunicados y el Fadrell en las Fiestas de Sant Pere perdió la oportunidad de demostrar que sabía solucionar el problema. Los proyectos a largo plazo se construyen a base de mantener lo que ya existe, no de destruirlo. La Agenda 2030 es importante claro que sí, pero su discurso no se SOStiene con sus hechos y los castellonenses no viven ni de titulares ni de buenas intenciones. Urgencias Miren, hoy Castellón urge de una mejora en la atención primaria; reactivar los programas sociales a nuestros mayores; mejorar la política de vivienda; fomentar la participación ciudadana; aumentar la seguridad. Hoy los castellonenses gritan SOS ante el Fadrell que también ha decidido un agosto más, no abonar los complementos de productividad ni gratificaciones a los funcionarios municipales. Está claro que una ciudad no se proyecta, se construye. Una ciudad se palpa, se pisa, se oye y… Ahora mismo, la capital de la Plana es una ciudad marrón, está en quiebra técnica y se traspasa. Afortunadamente 2023 está más cerca que 2030, aún así, 10 meses son demasiado tiempo para seguir pidiendo SOS recibiendo excusas inSOStenibles. Ay, este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay, ay. Portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Castellón