A les verdes i a les madures. El suport de la nova Diputació de Castelló, amb José Martí al capdavant, ha sigut constant durant tota la legislatura, una legislatura realment complicada a causa de la pandèmia.

En aquests anys d’especial dificultat, la institució provincial ha realitzat una inversió històrica a l’Alcora de 2 milions d’euros.

Entre altres importants projectes materialitzats esta legislatura, es troben el parc de Protecció Civil, la renovació urbana dels carrers Sant Cristòfol i Cordeta, la pavimentació del vial Foies Ferraes fins a la fàbrica Halcón, la remodelació de la plaça Molí Nou i la millora del passeig i construcció d’un parc infantil al carrer Júcar. Així mateix, abans que finalitze l’any està previst que es duguen a terme tres nous projectes a càrrec de la Diputació; la construcció de dues pistes de pàdel, la millora i ampliació de l’skatepark i la pavimentació i renovació de la xarxa d’aigua potable en un camí de la pedania d’Araia.

A més de l’execució d’obres, hem rebut el suport de la Diputació a través d’altres subvencions emmarcades en diferents plans com el Fons de Cooperació Local, Reactivem Castelló i Resistir (ajudes per a fer front a les conseqüències de la covid-19) i el Pla d’Ocupació, així com ajudes destinades a Serveis Socials i convenis de col·laboració per a projectes com la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, el Concurs Internacional de Ceràmica i el Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics, entre altres.

Vull posar en valor, una vegada més, la implicació de la Diputació en tots aquests projectes que estan servint per a transformar l’Alcora, sumar serveis i millorar la qualitat de vida i el benestar dels nostres veïns i veïnes.

També ens han acompanyat durant tot aquest temps, tant el president com la resta de diputats provincials, en molts actes importants per als alcorins i alcorines, mostra del seu suport incondicional a la nostra cultura i tradicions. Considere que humanitzar les institucions a les quals representem, posar l’accent en la vocació de servei i xafar molt el carrer és fonamental per tal de dignificar la política, tan injuriada en els últims temps.

Conec a Pepe Martí des de fa molts anys i, a més d’apreciar-li com a persona, com a polític admire especialment la seua proximitat i sensibilitat cap als nostres pobles, una cosa molt necessària, la veritat. És important que se’ns escolte, que se’ns acompanye, que es tinguen en compte les nostres necessitats i que aquesta atenció es materialitze després en projectes que ens ajuden a continuar avançant. Tot això, ara, està passant. Sentir tan a prop a l’Ajuntament d’Ajuntaments ens dona alé i ànim per a continuar avant.

Els resultats de les últimes eleccions municipals a l’Alcora van provocar en gran manera aquest canvi necessari en la Diputació. Ara, la institució provincial està al servei de les administracions, dotant-nos de recursos econòmics per a fer front als reptes que tenim cada consistori.

Encara queda molt camí per recórrer, molts projectes que sumar per a continuar millorant l’Alcora, i no tinc cap mena de dubte que continuarem fent-ho de la mà de la Diputació.

Alcalde de l’Alcora