No són sols 16 milions

Dissabte la Plataforma de Contractació de l’Estat publicava la licitació de la redacció del projecte i l’obra de l’esperada residència de gent gran al carrer d’Onda, una molt bona notícia per la ciutat. Ahir mateix, el plenari aprovàvem declarar eixa obra com d’interés públic.o fèiem amb el vot favorable dels que inclús no volen places públiques en residències, perquè l’únic que volen és que hi haja iniciativa privada per gestionar una cosa tant important com és la cura de la gent gran.

Del tema de la residència de gent gran al carrer Onda segur que han llegit i escoltat moltes coses, la majoria interessades. La realitat, però, és que des de l’obertura de la residència pública Lledó del carrer Jover cap al final dels anys vuitanta la nostra ciutat no ha tingut cap residència pública més.a tingut concerts, això sí, per suplir la falta de places públiques. A més ha viscut un boom, per dir-ho d’alguna manera, de residències privades amb una oferta de places públiques totalment insuficient.

Per això, ja en 2016, la vicepresidenta Mónica Oltra va expressar la seua voluntat de construir una nova residència de gent gran. Després d’un temps d’espera més que prudencial, i en contra del que sol passar --allò més habitual és que els municipis sol·liciten a les conselleries inversions i no al revés--, l’any 2018, la Conselleria va demanar per escrit un terreny per construir la residència. Del treball i col·laboració entre l’administració local i el govern del Botànic va eixir la ubicació al carrer d’Onda com al millor lloc, un espai que en l’aprovació del Pla d’Ordenació Detallat en abril del 2019 certificava eixe terreny com a dotació sociosanitària per realitzar la residència.

A partir d’aquí, no serà fins octubre del 2020 que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló aprove la cessió a la Generalitat, on primer la conselleria d’Hisenda haurà acceptar el terreny cedit i després passarà a la Conselleria Polítiques Inclusives. Això no serà efectiu fins a febrer del 2021. Ja veuen, des de maig del 2016 fins a febrer del 2021 per fer un senzill tràmit de cessió. Aquest fet ens hauria de fer reflexionar i preguntar-nos quantes famílies de Castelló no han tingut l’oportunitat d’estar en la residència del carrer d’Onda per aquesta demora. Després d’això, la Conselleria es fica a la feina i realitzar un projecte d’aquestes característiques porta el seu temps. A més en un principi havia de costar uns 11 milions d’euros, però l’actual inflació ha fet augmentar el preu en 5 milions d’euros.

Però la qüestió és que no són sols 16 milions d’euros, és una infraestructura necessària per les famílies de la nostra ciutat. En primer lloc crearà llocs de treball en la construcció d’obra pública, que ara mateixa amb el pla Edificant d’Educació, l’edifici de Borrull i aquesta residència està en un moment de forta inversió a Castelló per part del Botànic. I assegurarà treball en el sector de les cures a l’hora que garanteix la quarta pota de l’Estat del Benestar i assegurar la conciliació familiar en tots els sentits. En definitiva, una inversió molt esperada per complir amb el nostre compromís.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació de Castelló