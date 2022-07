Camins segurs a l’escola

Un dels reptes que em vaig marcar com a alcaldessa en aquest mandat era fomentar que les xiquetes i xiquets, amb els seus acompanyants, anaren caminant a l’escola dintre d’una política d’hàbits saludables i reduir l’ús del vehicle dins del municipi el màxim possible. Però, clar, per a que açò siga possible i cada vegada siguen més les xiquetes i els xiquets que van a peu al col·legi cal donar facilitats, crear rutes i camins, i a més senyalitzar-los i fer-los segurs. I amb eixa idea començarem a treballar des de l’Ajuntament contant amb la Policia Local, l’escola, AMPA i la comunitat educativa per a vore què calia fer i com proposar aquestes rutes per a fer-les realitat de manera consensuada.

Fruit d’aquest treball vam crear en 2019 el primer camí segur al cole del poble d’Almenara. Aquest transcorre des de l’Escola Infantil Municipal fins el col·legi. Vam posar les senyals pertinents, es va informar, vam modificar els carrers dotant d’elements de seguretat les vies per les que transcorre per a que els xiquets, xiquetes i acompanyants anaren segurs i segures caminant i vam tancar al trànsit els voltants de l’escola en els horaris d’entrada i eixida. L’experiència va ser molt bona i per això vam decidir seguir amb noves rutes, però l’aparició de la covid-19 i tot el que va comportar va fer que el projecte es quedara damunt la taula provisionalment.

Amb la tornada a la normalitat, és moment de recuperar el projecte i per això puc afirmar que si tot va bé, tenim intenció d’obrir el proper setembre coincidint amb l’inici del curs un, segon camí segur al cole a Almenara, que complementarà l’existent. Aquest camí transcorrerà per la part alta de la localitat, i per això començarà en la plaça de la Constitució (Agüelets) a l’altura del Carrer de Castelló, i d’ahí es buscarà el carrer de La Creu, i des d’ahí crear l’itinerari més recte possible per a arribar a l’escola.

En totes aquestes zones es posaran tots els elements de protecció necessaris en les voreres i passos perquè siguen segurs per als vianants, sense oblidar la senyalització necessària, tant vertical com horitzontal, per a indicar que és un camí escolar, tasques que en breu realitzarà la Brigada Municipal per a que estiga tot a punt per a l’inici del curs. I després seguirem amb nous camins en el futur, conforme es vaja podent, per anar fent una sèrie de rutes per a que totes les xiquetes i tots els xiquets d’Almenara puguen anar a l’escola a peu i amb seguretat.

Alcaldessa d’Almenara