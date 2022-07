Polígons per a grans empreses

La setmana passada, la multinacional Amazon obria les portes del seu centre logístic a la província al polígon SUR 13 d’Onda. Es tracta d’un dels magatzems més grans que té a Espanya. Una gran fita per al nostre poble i per a tot Castelló. L’arribada del gegant del comerç on line servirà de reclam perquè altres empreses auxiliars s’ubiquen als voltants, convertint així Onda en poble d’oportunitats laborals.

Però, per què Amazon ha triat el nostre poble i no un altre lloc? La resposta és senzilla: la visió de futur dels governs socialistes d’Onda. I és que, ara fa dues dècades, el PSPV d’Enrique Navarro projectava a la part més oriental del terme un macropolígon amb parcel·les de més de 200.000 m2. Onda aspirava així a acollir empreses de gran capacitat. El PP, en aquell moment, va boicotejar la proposta al·ludint que ja hi havia suficient terreny industrial. Estaven equivocats i el temps ens ha donat la raó.

El Partit Socialista ha posat les bases del que hui és l’Onda pròspera i industrial que coneixem. No vos deixeu enganyar. L’interés per invertir al nostre poble és l’immens terreny industrial que disposa i la bona ubicació on es troba. Sense més lluny, el gegant Amazon es va interessar pels terrenys on ara es troba a meitat de 2019, mentre que les polítiques de promoció dels parcs no han arribat fins a 2021. Per tant, la multinacional no ha escollit Onda per les polítiques del PP, sinó per les polítiques de creixement industrial impulsades pel PSPV a principis del mil·lenni.

Però no hauríem de conformar-se.em d’anar més enllà i facilitar més sòl industrial i dotar- el que tenim de les millors prestacions. Des de la Generalitat continuarem apostant decididament per Onda, on enguany invertirem un milió d’euros perquè els polígons mantinguen el seu prestigi industrial.

Portaveu del PSPV-PSOE d’Onda