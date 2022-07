Trabajar por el futuro de Castelló

Este jueves, en el pleno municipal, se aprobó por mayoría el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Castelló, con el voto negativo del PP y Vox, y con la abstención de Ciudadanos. Se trata de un trámite de obligado cumplimiento por el Ministerio de Hacienda para que la Agenda Urbana cuente con el máximo apoyo de las corporaciones municipales. Pero la derecha y la ultraderecha han coincidido en sabotear la Agenda Urbana, produciendo ruido, confundiendo y mezclando asuntos que nada tienen que ver con esta planificación de futuro para Castelló, para todas las ciudades del país y del ámbito internacional, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU, la denominada Agenda 2030.

En el pleno llegaron a escucharse demasiadas barbaridades. Vox definió los ODS como destructores de la riqueza e impuestos por la Unión Europea. Asimismo, la Agenda Urbana fue calificada como «una desgracia para la ciudadanía, peligrosa, dañina, la dictadura del proletariado y una experiencia traumática». También se negó el cambio climático, definido como una falsa alarma. Y llegó a decirse que la sostenibilidad es, solamente, una palabra de moda. Quienes votaron en contra y se abstuvieron no saben de qué va la Agenda Urbana, que es presente y es futuro. El futuro de todas las ciudades y sus habitantes.

En septiembre de 2020, Castelló fue elegida por el Gobierno de España como la primera ciudad en firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el primer protocolo para el desarrollo de este plan urbano estratégico. Fuimos la ciudad elegida porque somos un municipio líder y referente en gestión de fondos europeos. Y estamos siendo un modelo de ciudad a seguir por parte de otros municipios.

La puesta en marcha de la Agenda Urbana nos permite anticiparnos a la nueva convocatoria de fondos europeos para el periodo 2023/2027. Aquellas ciudades que no cumplan con esta agenda pueden quedar fuera de estas importantes ayudas. Tenemos ejemplos en toda España de gobiernos de todos los colores que siguen esta hoja de ruta, que no es otra que la de la sostenibilidad y el desarrollo de nuestros territorios. Ciudades como Zaragoza, Santander, Teruel, Madrid o Málaga, con gobiernos del PP, manifestaron su empeño en el desarrollo de la Agenda Urbana. Porque aquellas ciudades que no apliquen esta planificación van a tener problemas para acceder a los Fondos Europeos. Es imprescindible.

La aprobación del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana por el Ayuntamiento de Castelló ha sido la primera del país. Somos una ciudad pionera y ejemplar, con proyección de futuro. Además, la Agenda Urbana ha merecido el apoyo amplio de la ciudadanía a través del Consell Social de la Ciutat, de la Universitat Jaume I y de la red de empresas tecnológicas castellonenses. De hecho, hemos sido seleccionados para participar en el Foro Mundial de las Agendas Urbanas. Debería ser un orgullo para toda la corporación municipal, independientemente de las siglas. Tenemos un modelo de ciudad que piensa en el futuro de Castelló, de todas y todos los castellonenses.

Alcaldesa de Castelló