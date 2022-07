Comunicació ambiental per al canvi

La comunicació és una activitat transversal, que afecta i condiciona el desenvolupament de moltes altres, especialment la nostra relació amb la resta d’éssers humans i amb l’entorn. En el context actual, en el què un dels reptes més importants als quals s’enfronta la Humanitat és el de la crisi climàtica, la comunicació es presenta com una eina fonamental per a intentar revertir la situació actual, per a actuar com a palanca de canvi d’unes societats encara no prou conscienciades davant el major risc per a la vida en el planeta. Administracions, mitjans de comunicació, empreses, però també la ciutadania en el seu conjunt, tenim una responsabilitat ineludible davant la transformació ambiental que pateix la Terra, un fenomen que hem d’abordar amb una comunicació objectiva i veraç, però al mateix temps compromesa, que assumisca la importància cabdal d’aquest tema i siga capaç de situar-lo com un element central de l’agenda pública i del debat social.

La transició ecològica requereix d’un procés de canvis profunds en els sistemes de producció i consum, així com en les institucions socials i polítiques i en les formes de vida i els valors de la població, que ens permeta migrar del punt actual, massa costós ambientalment i ple de riscos, cap a una altre ambientalment més sostenible, compatible amb la capacitat del planeta per a mantenir les activitats humanes. El Pacte Verd Europeu, juntament amb el Pla de Recuperació per a Europa, dibuixen ja quins han de ser molts d’aquests canvis per a l’economia del Vell Continent, entre els quals destaquen una clara aposta per la blue economy, per mars i oceans que són el principal regulador del clima, ens ofereixen energia neta i ens sustenten amb oxigen, aliments i recursos crítics per al hui i, sobretot, per a garantir el demà.

Per això, des del Departament de Ciències de la Comunicació hem organitzat per als dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre el I Congrés Internacional de Comunicació per a la Transició Ecològica i l’Economia Blava (BlueCom), una trobada en la qual volem reflexionar sobre cóm la comunicació pot contribuir a aconseguir una consciència ciutadana més compromesa amb la transició ecològica i l’economia blava, dos conceptes clau per a aconseguir no sols un futur sostenible, sinó un futur possible, perquè les alternatives semblen conduir-nos a l’extinció.

En un món sobresaturat de missatges, molts dels quals no responen a criteris objectius de veracitat, sinó que pretenen simplement generar confusió en l’opinió pública, els mitjans de comunicació tenen una gran responsabilitat. En primer lloc, per a aconseguir una transmissió veraç i objectiva del problema del canvi climàtic i, en segon lloc, per a dins de la seua funció formativa, afavorir un nou compromís cívic amb el planeta. Sense uns mitjans de comunicació compromesos amb la resolució del nostre principal problema com a espècie, difícilment aconseguirem el consens social necessari per a dur a terme els canvis que necessitem. Des d’exercicis tan senzills com els que es proposen des de Fundéu (Fundació de l’Espanyol Urgent), com la d’utilitzar preferentment l’expressió crisi climàtica enfront de la més indefinida de canvi climàtic, fins a altres més complexes, com les de dotar de major espai a les informacions relacionades amb l’emergència climàtica o les de realitzar un periodisme que investigue el vertader nivell de contractació pública verda, són moltes les accions que es poden dur a terme des dels mitjans per a afavorir una major consciència ambiental.

Però la comunicació no es limita a la que realitzen els mitjans. En aquest segle XXI, en el qual l’empresa ha adquirit un protagonisme ciutadà essencial en el desenvolupament de les nostres societats, la comunicació corporativa no pot mantindre’s al marge de la construcció d’eixa nova consciència ambiental. És cert que la progressiva implantació de la filosofia i la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha contribuït a un canvi de paradigma gradual de la posició de les empreses davant la problemàtica mediambiental, però no és menys cert que tenim més camí per davant del què ja portem recorregut. I que el temps juga en aquest cas en la nostra contra.em d’accelerar, i molt, en aquest camp. Per això és necessari que analitzem les millors experiències de comunicació empresarial i institucional a favor de la transició ecològica i l’economia blava, que debatem sobre la seua eficàcia i que contribuïm, des de la reflexió acadèmica, a plantejar nous plantejaments pràctics.

Junt al paper dels mitjans de comunicació i el de les empreses i institucions, no podem oblidar-nos tampoc de les noves narratives audiovisuals que s’estan construint, i que s’haurien de realitzar més en el futur, entorn de la transició ecològica i l’economia blava. La comunicació audiovisual, tant a través del documental com de la ficció, s’erigeix en aquesta segona dècada del segle XXI en una poderosa eina perquè la societat es replantege quin és el seu present i quin vol que siga el seu futur.

A partir d’aquest triple eix, BlueCom aspira a consolidar-se com un fòrum de debat enriquidor, en el qual la reflexió acadèmica en l’àmbit de la comunicació, inspire noves pràctiques en el sector audiovisual, periodístic i de la comunicació corporativa per a construir, entre tots, un futur més sostenible, d’acord amb els reptes de l’Estratègia Europea 2020 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. BlueCom, que es desenvoluparà en una modalitat mixta, presencial i en línia, per a aconseguir el màxim de participació en un debat que ens incumbeix a tots, manté oberta la seua inscripció primerenca fins al pròxim 15 de setembre en la web del congrés (www.bluecom.uji.es) i compta amb el suport de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) i amb el de Generalitat Valenciana.

Directors acadèmics de BlueCom, Universitat Jaume I