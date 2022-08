El particular ecologismo del PSOE

No quiero ser pesado ni repetitivo, querido lector, pero es que, con total sinceridad, creo que es necesario denunciar --y volver a denunciar las veces que haga falta-- la marginación que sufrimos los cazadores bajo los gobiernos de izquierda…

La última muestra de la incapacidad del PSOE por intentar empatizar con el mundo de la caza, una de las más características señas de identidad de nuestros pueblos, ha sido el voto en contra de una moción presentada por el PP en el pleno de la Diputación para exigir al Consell de Ximo Puig que se lleven a cabo las pruebas del cesto malla, tal y como indica una sentencia judicial. Ellos, los socialistas, cayeron en su propio parany porque rechazaron la misma moción que aprobaron en 2017. La misma. Está claro que el voto socialista lo dirige Compromís…

El PSOE votó en contra del mismo texto que sí secundaron y apoyaron 5 años atrás… ¿Qué ha cambiado? Pues que para mantener sus sillones deben seguir las directrices de sus socios de gobierno, no hay otra. El voto del PSOE lo decide Compromís.

Por eso, le pedimos que dejen de engañar más a los paranyers en particular y a todos los cazadores en general. Es inadmisible que digan una cosa y lo contrario en función de quién les está escuchando y el lugar en el que están… Y es que los vimos en l’Alcora coger la pancarta a favor del parany, pero también votar en contra de las pruebas del cesto malla en Les Corts Valencianes y en la Diputación de Castellón. Todo muy extraño.

Y lo peor es que se amparan en un falso ecologismo. Ser ecologista no es dejar a las especies y la montaña de lado, a su libre albedrío, sin ningún plan de prevención y mantenimiento. Solo hay que ver las consecuencias y los efectos devastadores de los incendios estos días por todas partes de España; y en parte, por la falsa ecología de no dejar tocar nada y no limpiar las montañas. También tenemos que recordar la plaga de sarna de las cabras montesas, absolutamente descontrolada, que ha acabado con el 80% de los ejemplares de esta especie. Ser ecologista no es dejar morir a burros de hambre en el Desert de Les Palmes…

Desde el PP, decimos sí al cesto malla. Y sí al parany. En la Comunitat Valenciana y en Castellón, nosotros, en el Partido Popular, tenemos los conceptos muy claros.

Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial