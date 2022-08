Precarietat laboral als tribunals d’oposicions docents

Des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló denunciem la manca de mitjans i la precarietat de les condicions laborals en què han hagut de treballar els professionals de l’educació que componen els tribunals d’oposicions docents de les tres demarcacions del País Valencià en la convocatòria d’enguany.

Des del sector d’ensenyament vam recollir les reivindicacions i propostes dels membres dels tribunals d’oposicions i va elaborar una llista de trenta Propostes de millora per a l’organització i el funcionament dels tribunals de les oposicions docents i de les condicions de treball de les diferents persones docents que els componen. Aquesta llista es va enviar el 30 de juny a la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit Iranzo, al secretari autonòmic d’Educació i FP, Miguel Soler Gracia, i a la directora general de Personal Docent, María Ángeles Herranz Ábalos. Entre la trentena de propostes de millora es destaca la petició de separar el calendari d’oposicions del calendari lectiu. La coincidència de les classes i el desenvolupament de les oposicions dificulta enormement la tasca dels tribunals perquè han de compatibilitzar les activitats de correcció amb les pròpies de la seua jornada laboral de final de curs als respectius centres educatius.

Des del sindicat UGT denunciem les condicions de remuneració dels docents que formen part dels tribunals. Exigim un increment significatiu de les retribucions i que l’Administració tinga en compte les hores de treball reals dels tribunals, en molts casos se n’han fet jornades de 10 ó 12 hores seguides, de 8.00 a 22.00 hores. A més a més, des d’UGT recordem que hi ha membres dels tribunals de les oposicions de 2021 que encara no han rebut la remuneració pel treball realitzat des de fa més d’un any. Una altra demanda que hem recollit dels tribunals és la de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus membres: els docents demanen uns terminis de correcció i uns horaris més racionals.

A més a més, per garantir l’exclusivitat de les tasques del tribunal, des del sindicat UGT proposem comissions de serveis per als docents membres del tribunal: si les oposicions foren al gener o al febrer, les mestres i els mestres podrien dedicar tot el temps al desenvolupament de les oposicions. D’altra banda, els docents demanen instal·lacions òptimes, com ara les de les universitats públiques, per evitar que es repetisquen els episodis dels dies 11 i 18 de juny, quan en plena onada de calor alguns membres dels tribunals van portar els seus ventiladors o van haver de comprar-los amb els seus propis mitjans, per tal que les persones opositores no patiren un cop de calor. Des de la UGT demanem que es respecte també la paritat dels membres del tribunal, tenint en compte les dades estadístiques dels docents de cada especialitat.

Altres propostes dels membres dels tribunals que ens han fet arribar són, per exemple, la descentralització dels tribunals en altres ciutats de les tres províncies diferents a les tres capitals, que els seus membres no repetisquen en dos convocatòries successives, més formació per a totes les persones que en formen part i poder explicar als opositors/es les motivacions referents als seus exàmens que justifiquen la seua nota. La llista reivindicativa presentada pel Sector d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics PV als responsables de la Conselleria sobre les males condicions dels tribunals d’oposicions docents s’ha construït, precisament, a partir de les demandes expressades pels professionals que han format part d’aquests tribunals durant la convocatòria d’aquest any. Per a finalitzar, des d’UGT Serveis Públics a les Comarques de Castelló volem felicitar i donar les gràcies als membres dels tribunals d’oposicions per la seua professionalitat.

Secretària General Serveis Públics UGT-PV Comarques de Castelló