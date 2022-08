Ni de Ximo Puig ni de Pepe Martí

Ni és el Consell de Ximo Puig, ni la diputació del Sr. Pepe Martí, ni l’ajuntament d’Amparo Marco... A Benlloch en canvi el regalem, que darrerament les formes i actuacions d’este senyor deixen molt a desitjar.

Com vostès saben a la Generalitat, a la Diputació i a l’Ajuntament de la capital hi ha governs de coalició, és a dir, on no està solament el PSOE. De fet si estiguera només el PSOE moltes de les principals accions mampreses no hagueren tingut lloc, com ara el Xarxa Llibres (que pares i mares la tenim molt present quan arriba setembre i ens estalviem un bon grapat d’euros), escoletes de 2 anys públiques, viabilitat en la dependència o fins i tot arribar a nivells d’ocupació al País Valencià que no es veien des de 2008. I totes eixes coses, i més que en podria enumerar, són les que està venent el PSOE amb pamflets d’un roig viu adornats amb un segell d’un puny i un capoll. Si estes accions tingueren una única autoria, òbviament seria la d’una careta somrient que no s’ha oblidat de les persones: per descomptat tindrien la cara de Compromís perquè al remat s’han fet per la nostra gestió (no la de Ximo Puig). Una gestió insistísc, coral i plural encara que a voltes coste molt convèncer als socis del capoll i puny tancat que una casa de parts a la Plana, o que les dones puguen tindre un tractament d’in vitro a les nostres comarques, és positiu per a la ciutadania.

En publicitat eixe relat que difonen els socialistes estaria prohibit, es titllaria de publicitat enganyosa perquè al remat estàs venent allò que no tens. Jo puc arribar a comprendre que quan no tens un bon producte, has de fixar-te en el que fan altres, però òbviament la mentira té les potes molt curtes, i al remat les crítiques serien nefastes i l’OCU acabaria denunciant-te per estafa.

Doncs ací igual.

Diputada de Compromís a Les Corts