Vols (sols) per a veure musicals

Els mitjans publiquen que ja han eixit a la venda els bitllets ultra subvencionats (per la Generalitat) Castelló-Madrid. Eixes cinc connexions setmanals costaran a les arques de la Generalitat 1,3 milions d’euros a l’any perquè Air Nostrum preste el servei.

Tot això en ple replantejament i vigència de compromisos mediambientals globals (com l’Agenda 2030) que aposten per eliminar els vols entre punts propers que puguen ser substituïts per trens.

El trajecte durarà una hora, amb eixida des de Castelló els dilluns, dimecres, dijous i divendres a les 13.30 hores i arribada a Madrid a les 14.30 hores. Diumenge l’eixida s’efectua a les 17.45 hores. Des de Madrid l’eixida del vol es realitza a les 11.45 del matí, excepte el diumenge que és a les 16.00 hores.

És a dir, no valdrà per anar i tornar el mateix dia. Aplegar a l’aeroport de Madrid a les 14.30 hores (poseu una hora més al lloc de Madrid on vas, entre baixar de l’avió i arribar amb un altre transport al centre), com a prompte, a les 15.30 estàs dins de Madrid. Això comporta que, si vas a fer faena, hauràs de fer nit, sí o sí. Negoci rodó per a l’economia de Madrid. Però si la tornada és el dia següent a les 11.45 hores… poc horari et queda per fer les gestions.

Són, per tant, uns vols prou inútils i inoperatius. Si vas en AVE des de Castelló (ara perquè estan en obres i costa un poc més) però eixint a les 6.15 hores, a les 9 hores estàs a Madrid. Si ixes a les 11 amb l’Alvia, a les 14.43 estàs a Madrid. I per tornar, pots fer-ho, a més, de matí a les 15.20 i a les 18.45 estàs a Castelló. Amb un altre tren, a les 19.40 hores, a les 22.30 estàs a Castelló. I amb unes emissions de quilos de CO2 incontestables: 12,1 pel tren front als 109,2 de l’avió.

Igual no t’ix a compte

Per tant, per a quí són eixos vols? Si és un vol per anar a veure un musical de la Gran Via… la broma igual ens ix massa cara, perquè per anar a treballar, si no has de fer nit a Madrid, igual no t’ix a compte.

Que és per vindre els madrilenys a Castelló? Bo, també es planten a migdia en un aeroport sense connexió de transport públic eficient amb cap destinació, i també amb uns horaris que parteixen pel mig. Irracionals. Que si 1,3 milions són no-res en uns pressuposts autonòmics? Ben segur hi ha prioritats més productives. Però l’aeroport de l’abuelito ara, per fi, ja té connexió amb Madrid, encara que servisca per a tant poc. Però ja sabem que Madrid és el centre de l’univers i no som res si no estem connectats amb Madrid que és España dentro de España.

Senador de Compromís