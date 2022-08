Agenda de platja a Almassora

Són dies de lectures d’estiu i descans per a les persones que comencen les seues vacances. I dies també de reivindicar allò que considerem just per a les nostres costes. I així, l’Ajuntament d’Almassora estarà demà a la concentració de la mar, demanant la protecció que mereixem davant el canvi climàtic i l’acció del port.

Hui mateix impulsarem una declaració institucional al ple ordinari de l’Ajuntament i serà aquest dissabte quan ens unirem a les plataformes veïnals d’Almassora en busca de ser escoltats per a protegir el litoral. Ens acompanyarà la batucada Batukayra en una vesprada que vol ser espai de reivindicació i punt de mirada cap al futur. L’acció visible estarà al mur, però el treball dia a dia està dins de l’Administració. El Ministeri per a la Transició Ecològica tramita en aquests moments el concurs públic per a la redacció del projecte de Pla de la Torre. Tres empreses opten a dissenyar la millor alternativa de defensa de la nostra costa i seran els tècnics de l’Estat els qui trien l’opció més viable per a Almassora, que es traduirà en la licitació de les obres. Dos treballs molt importants Eixe és el treball que reivindiquem des de l’Ajuntament a l’Administració competent, que és el Govern central. A les nostres mans estan les millores de l’àmbit local, fora dels límits de Costes, i no les hem deixat de costat. Només aquesta setmana hem avançat en dos treballs molt importants per a la platja d’Almassora, en un agost que no és de descans dins de la casa. Així, dimarts vaig reunir-me amb la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, per tal de confirmar que cap Pla d’Acció Territorial deixarà fora d’ordenació urbana les vivendes de la costa local. Junt a la regidora de l’àrea, Carmina Martinavarro, li vaig traslladar la preocupació del nostre veïnat, com també vam fer uns mesos enrere amb l’anterior conseller, Arcadi España. La petició municipal ha quedat satisfeta i nosaltres també de fer que s’escolte la veu del poble d’Almassora. I, d’altra banda, ahir vaig estar en les obres d’adeqüació del nou pàrking públic del camí Catalans. Un acord amb els propietaris facilitarà un centenar de places d’aparcament al costat de la mar i així atendrem la sol·licitud que ens va traslladar el veïnat en els pressupostos participatius de 2022. Governar de la mà de la ciutadania és la nostra prioritat. Alcaldessa d’Almassora