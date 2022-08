Un estiu molt viu a l’Alcora

Pensant, principalment, en els veïns i veïnes que es queden a l’Alcora durant el període estival, el passat mes de juliol vam posar en marxa la campanya Estiu viu amb més de 30 activitats gratuïtes, culturals, esportives i lúdiques: rutes de senderisme, visites interpretades, ball, ioga, pilates, cinema…

La veritat és que la iniciativa, pionera en el nostre poble, està tenint molt bona acceptació i no cal que dir que no hi ha major satisfacció que aquesta quan impulsem una campanya així.

Les rutes dels dilluns ens ofereixen l’oportunitat de fer esport i de gaudir, al mateix temps, dels privilegiats paratges que tenim a l’Alcora com són el Llac Verd i l’entorn del riu, entre d’altres.

Els dimarts coneixem més sobre els encants i la història del nostre poble a través de les visites guiades organitzades des de l’Oficina de Turisme: Ruta dels murals ceràmics; L’Alcora Medieval. Una mirada des de l’arqueologia; De la mina en testar, el barranc de Sant Vicent com a eix patrimonial, són algunes de les propostes.

Els dimecres toca posar en forma el cos i la ment amb activitats com ara ioga, pilates i estiraments a la Pista Jardí amb les grans professionals del centre Equilibrio Lambda, i els dijous aprenem a ballar merengue, bachata, meneítos… amb uns professors d’excepció, Isabel i Andrés.

Estiu viu inclou també el cicle Cinema a la fresca, que es duu a terme a la plaça de l’Ajuntament, a les pedanies d’Araia i la Foia i a la urbanització El Pantano.

A més d’aquesta campanya, hem impulsat una altra iniciativa estival dirigida als joves amb activitats molt variades per a gaudir durant tot el mes de juliol. I al juny vam recuperar, després de 50 anys, la celebració de Sant Joan amb un sopar de pa i porta i una festa en la piscina, actes que van comptar amb una elevada participació. Aquest estiu hem recuperat també, després de molts anys, la piscina del paratge de Sant Vicent.

Gaudir gratuïtament del pàdel

D’altra banda, amb l’objectiu de fomentar a l’estiu la pràctica esportiva com a alternativa d’oci, hem ampliat l’horari de les instal·lacions esportives. D’aquesta manera, les persones interessades poden fer ús de les pistes d’atletisme, futbol 7, futbol sala, frontó, tenis i skatepark, de dilluns a dissabte, de 19.00 a 00.00 hores. A més, hem signat un acord de col·laboració amb l’empresa Tu Pádel l’Alcora perquè els veïns i veïnes puguen gaudir gratuïtament d’una de les seues pistes de pàdel durant l’estiu.

La pràctica del pàdel està molt estesa al nostre poble, per la qual cosa, des de l’Ajuntament hem volgut afavorir que els alcorins i alcorines puguen gaudir d’aquest esport de manera gratuïta. Mentrestant, estem ultimant tots els detalls per a la construcció de les pistes de pàdel municipals.

Els barris i les pedanies són també grans dinamitzadors de l’estiu a l’Alcora amb la celebració d’actes tradicionals com els ninots de Sant Cristòfol i travessar el riu com feien els nostres avantpassats, i amb l’impuls de les seues respectives festes, que donaran pas a les Festes de Crist (del 19 d’agost al 4 de setembre). Després de tres anys, recuperem, a la fi, la total normalitat.

Tenim moltes ganes, molts dies i moltes activitats al davant per a gaudir d’un estiu molt viu a l’Alcora. I al mateix temps, amb molts projectes en procés per tal de continuar millorant el nostre poble. Ací no es para.

Alcalde de l’Alcora