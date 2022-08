Querid@ lector/a, el otro día y mientras almorzaba en un bar, se me acercó un conocido empresario de Castellón y me preguntó si era Zaragoza el que escribía en Mediterráneo. Mientras me cuestionaba qué quería, manifestó que deseaba hablar de mis artículos. Momento en el que mis amigos le invitaron a sentarse y a que me diera caña.

Así es que le hice saber que, posiblemente, era mi único lector y, además, como habían cambiado al director del Mediterráneo también podía ser el último. Él, sin cortarse me acusó de todo lo típico: que siempre critico la derecha, que soy un tanto radical, que estoy tan ideologizado que a veces escribo de la teoría y me olvido de la realidad… Por mi parte cuidé la cortesía; frente a lo de que siempre critico a la derecha, le di la razón porque soy de izquierdas y más partidario de una política sensible a la igualdad entre personas que a la libertad de los mercados. Sobre el radicalismo le advertí que se equivocaba porque venía del PCE, de quienes por facilitar la democracia aceptaron la monarquía y renunciaron a exigir responsabilidades por guerras, cárceles… Creo en la reflexión sobre la cambiante realidad En lo del exceso de ideología le expliqué que tampoco tenía razón, y es que siendo partidario de la ideología como referencia, creo en la reflexión sobre la cambiante realidad y no sobre el dogma, la foto fija o la simplificación. Además, en la actualidad, todos sabemos que la revolución desapareció de estos lares, el partisano se ha hecho reformista, la razón no solo conduce al progreso y la historia no está condicionada por la lucha de clases. Lo cierto es que no nos convencimos. Pero disfruté repitiéndole que la carga ideológica la tiene la derecha cada vez que manifiesta, en un mundo con tanta injusticia y desigualdad, eso tan liberal de que la mano invisible de los mercados universalizará la paz, la convivencia y el interés general. Nos lo pasamos bien. Analista político