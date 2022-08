Vistabella, paradís a l’estiu

Ha arribat l’estiu, i els carrers del municipi de Vistabella es tornen a omplir de molta vida. Xiquetes i xiquets que ja han acabat les classes, adults de vacances o simplement gent que busca fugir de la calor de l’estiu.

I és que és aquest fet el que ens fa un enclavament quasi únic a tot el territori valencià. Una temperatura estival mitjana de 10 graus menys respecte de la Plana, i alguns pobles dels voltants, fa que Vistabella siga un paradís on poder gaudir dels mesos més calorosos de l’any. I junt amb açò, el paisatge que ens envolta amb el cim del Penyagolosa com a referent, però també molts altres indrets com tota la conca del riu Montlleó que rodeja mig terme i travessa el Pont Romà o l’Estrella, la Serra del Boi o la Vall d’Usera amb microreserves de flora única.

Dels 337 habitants fins als 2.500

I la gent ho té molt clar, a l’estiu cap a Vistabella. Passem dels 337 habitants fins als 2.500, o inclús arribem als 3.000 durant la setmana de festes, i això fa que siga un repte gestionar amb pocs recursos un desfasament tan gran de població. S’incrementa el consum d’aigua potable, la generació de residus urbans, problemes amb el trànsit, de convivència veïnal...

Gràcies al dur treball durant tot l’any, el poble arriba ben preparat per a passar l’estiu. Es fa el manteniment de pous i dipòsits d’aigua potable, tots els controls sanitaris de la piscina municipal, es neteja tot el clavegueram... Un treball necessari d’agrair. Entre totes i tots encara treballem per tindre el poble que volem i mereixem, i amb la col·laboració dels benvolguts visitants de l’estiu facilitant totes les tasques municipals, així seguirà!

Alcalde de Vistabella