Realitats per regenerar la nostra Costa

Des que va començar aquest 2022 i veient com municipis que havien estat referents turístics del sud de la província de Castelló ho han deixat de ser per la inutilitat en la gestió municipal. Alcaldes que no han sabut sumar sinergies amb les polítiques turístiques de l’Estat, Generalitat i Diputació per extraure tot el potencial turístic d’eixos municipis com sí que han fet altres.

Han perdut el pols a la indústria turística veient com els seus alcaldes l’únic que saben fer són declaracions buides per tal d’anar de polèmica en polèmica, sense solucionar res. Els interessa fer soroll perquè la seua deixadesa passe inadvertida. Però, com amb el turisme no ha pogut ser, ara li toca a la regeneració de la Costa. Eixa regeneració que ha estat en el caixó de l’oblit dels 8 anys de Govern del PP de Rajoy. Després de tres anys de Govern de Pedro Sánchez, ens trobem una realitat molt distinta que comença per la finalització del projecte d’Almenara–la Llosa. Una inversió de 6 milions d’euros. Visita obligada aquest estiu per veure com han canviat aquests dos municipis.

Millores

La realitat no acaba ací. La Direcció General de Costes ha tret a exposició pública la millora de la costa de Xilxes per 3,8 milions d’euros. També s’ha publicat el projecte per a l’estabilització de les Marines en Nules amb una dotació de 4,9 M€. S’ha licitat la redacció del projecte constructiu per a la platja de la torre d’Almassora.

Borriana té en marxa l’estabilització de l’entorn de la desembocadura del riu Anna i la regeneració de la platja al sud del port de Borriana. I just aquesta setmana s’ha publicat l’adaptació al canvi climàtic de la façana urbana al sud de la gola de Masbó de Moncofa. Els socialistes som realitats i els altres només soroll.

Secretari d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló