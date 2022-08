Sant Roc y el callejero discordante

Acababan de llegar de la vieja y belicosa Europa. Clavaban una estaca en un descampado cercano rodeado de montañas, o lagos, o ríos majestuosos o bosques y praderas que atravesaban manadas de bisontes. Los habitantes autóctonos de aquellas vastas regiones fueron retrocediendo paulatinamente, al mismo ritmo con que llegaban los nuevos pobladores desde el Viejo Continente. Los indios norteamericanos fueron a parar a «reservas indígenas», donde todavía se hallan algunos hoy en día.

Quienes clavaban la estaca trazaban a partir de la misma una nueva ciudad con cartabón y escuadra: calles paralelas de norte a sur y de este a oeste. A unas las denominaban avenue y a las otras street. A dichas calles no les pusieron nombre de políticos, literatos, científicos, papas, obispos, reformadores cristianos, mártires de las guerras de religión europeas o santos dignos de encomio. Las numeraron y se llamaron la primera avenida, la segunda y la tercera y etc. Y las denominaron la primera street y la segunda y la cuarta y las demás.ablamos de América del Norte, aunque un trazado de ciudades similar se dio en América del Sur y Centroamérica. Los nuevos pobladores del Norte, el Centro y el Sur, incluidos los hispanos peninsulares e insulares, llegaban al Nuevo Mundo desde una tradición urbana bien distinta en lo que respecta al trazado de las ciudades y a la nomenclatura de sus calles.

Llegaban los siglos XVI y XVII desde una Europa desgarrada por las guerras de religión y las contiendas territoriales de los estados modernos que aparecieron durante el Renacimiento: Inglaterra, España, Francia, y Holanda, Suecia y Rusia, de las que nos solemos olvidar. Añádanse a ellos Turquía, el Imperio Otomano en su cénit. Una Europa inmersa en violencias e intransigencias –tanto da aludir a la Inquisición española como a la inquisición calvinista que ajustició a Miguel Servet--, una Europa que salía de la Edad Media y entraba en la modernidad, pero desde donde huían los perseguidos con una tradición urbanística, que olvidaron en América. Y ya no solamente era el urbanismo medieval el que dejaron atrás, sino también la forma de bautizar en la Edad Media calles y plazuelas.

Durante los siglos medievales eran oficios y agrupaciones gremiales --Huerto de los Sogueros, Hort dels Corders, carrer Sabaters, Caçadors o Espardenyers– quienes facilitaban el nombre. O era el emplazamiento de algo importante en el núcleo urbano --carrer l’Hospital, carreró del Pes de la Farina, el Decarregador, la plaça del Mercat o de l’Esglesia, la plaça la Font--. O la orientación del camino o vía –carrer l’Alcora, camí d’Onda, camí dels Molins– eran determinantes para tener nombre propio. U oficiaba el bautizo un elemento identificador harto visible: carrer de les Moreres, de les Palmeretes o placeta del Margalló. Rastreamos todavía esa nomenclatura en la capital de La Plana, en casi todas las localidades castellonenses, y allá por donde se viaje en el País Valenciano o las anchas Españas. Así fue durante siglos hasta que llegó el ferrocarril a Castelló y al apeadero de La Cabra del Santo Cristo, localidad entre Jaén y Granada rodeada de un lindo mar verdeplata de olivos.

Es decir, a partir de mediados del siglo XIX, en Castelló, y en la ciudad, pueblo o lugar que se quiera, se cambió el ritmo de los bautizos en el callejero. Se coló el partidismo político en la nomenclatura de nuestras plazas y calles, y estas cambian su nombre y apellidos con frecuencia inusitada. La Plaza del Ayuntamiento fue unos años Plaza de La República y luego Plaza del dictador u autócrata de turno, y después otra vez Plaza del Ayuntamiento, mientras el vecindario, como en la laboriosa Onda, seguía denominando el espacio público como El Pla. Los cambios y nuevos nombres en el callejero se multiplicaron hasta el infinito durante los años inmediatos posteriores a la contienda del 36. Los sublevados contra la República del 31 y vencedores de la guerra incivil bautizaron con sus nombres las calles y callejones de prácticamente toda la Península, excepto Portugal. Al cabo, todo hay que decirlo, tenían la bendición episcopal de prácticamente todos los mitrados; eran triunfadores y el dirigente máximo era Caudillo por la gracia de Dios, como leíamos en las pesetas. Así que el carrer de la Roca Grossa pasó a denominarse de José Antonio o del Caudillo, y nadie levantó la voz porque no podía, y el vecindario siguió denominándolo carrer de la Roca Grossa, carrer de Baix, carrer de Dalt o Camí de la Bèsties, excepto cuando debía escribir la dirección en el sobre de correos.

Hace poco más de medio siglo, y tras las primeras elecciones municipales y nuestra actual Constitución ya vigente, los munícipes de nuestros pueblos y ciudades intentaron poner los nombres y la nomenclatura de las calles en su sitio. En ocasiones esos intentos se cargaron de una comicidad nada trágica. Sin ir más lejos y en la Pobla Tornesa. Las elecciones locales tuvieron como resultado 4 ediles PSPV-PSOE y 3 de derechas que en el pueblo era tanto como la UCD del tantas veces recordado Adolfo Suárez. Quien suscribe siempre recordará la anécdota que le contaron sus protagonistas, todavía entre nosotros con calvas y canas, en la Pobla Tornesa. Vicent Renau, primer alcalde democrático de La Pobla a partir de 1979 tras la larga noche de piedra de la Dictadura, recuperaba en un pleno municipal los nombres populares y tradicionales del pueblo. Y les explicaba a sus compadres en el consistorio: «El carrer de José Antonio será el carrer de Dalt; el carrer del 18 de juliol será el carrer del Pou, y el carrer de Sant Roc será…». En ese momento le interrumpió el parlamento un compañero de UCD, y discretamente le indicó: «Escolta, Vicent, que Sant Roc també va fer la guerra?». La sonrisa le cortó la palabra al alcalde, que fue quien nos relató la anécdota.

Claro que lo anterior fue en La Pobla, sin acritud y hace más de cinco décadas. Si hablamos de ahora mismo, en la capital de La Plana, sobre el callejero y su nomenclatura, el comentario es por necesidad desagradable. Junto al Riu Sec por excelencia, en la provincial capital de Castelló de La Plana hay demasiada calentura ideológica en un tema que no es trágico ni dramático, pero que necesita sensatez, tranquilidad y consenso. Un consenso centrado en desterrar el partidismo de la nomenclatura callejera, y acercar los nombres a la tradición popular que fijó el vecindario. Poner una numeración como en los USA no tiene sentido. Esto es Europa y no el Nuevo Mundo. Y para las nuevas calles y avenidas, siempre puede encontrarse un nombre en nuestro entorno.