Ahorro energético: no solo ahora

El tema del verano es el ahorro energético y las medidas impuestas por el gobierno para que, usando menos el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno, no gastemos tanta energía, aplicado tanto a los hogares como a los comercios o edificios públicos. Parece que renunciando a bajar unos grados el termostato o dejando de iluminar escaparates ya se vaya a arreglar. Lo dudo porque, en mi modesta opinión, lo importante no es tanto recortar el consumo de energía sino que el Gobierno tome medidas para que la energía no llegue a los precios desorbitados actuales, tanto a nivel doméstico como industrial.

La calefacción va a ser este invierno un producto casi de lujo al que muchas familias no podrán acceder y muchas empresas no podrán hacer frente a los costes de producir. A lo mejor, sería más útil no solo quitarse la corbata sino mirarse en otros países y ver cómo se afronta esta situación. Dentro de las competencias que tenemos los Ayuntamientos, en Alcalà-Alcossebre tenemos claro que el ahorro energético y sostenible no es cosa de ahora. Hace muchos años que adoptamos medidas, instalando luminarias con tecnología LED en el alumbrado público con un doble beneficio: se gasta menos luz y se emite menos CO2. Desde el 2012, nuestro municipio ha dejado de emitir más de 1,5 millones de CO2, lo que supone plantar 84.271 árboles. Hemos creado la primera Comunidad Energética Local, que se suministrará de placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta del edificio municipal CESAL, y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística contamos con un plan para mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales. Este año comenzará a actuarse realizando un diagnóstico sobre la eficiencia energética de los edificios para, posteriormente, mejorar los sistemas de climatización e iluminación. Y, por supuesto, vamos a estudiar otras medidas relacionadas con la iluminación de espacios públicos y monumentos, sin que se vea comprometida la seguridad de nuestras calles. Aportamos nuestro granito de arena pero nuestras medidas, como Ayuntamiento, son muy modestas. Lo urgente y prioritario es una política, a nivel nacional, que afronte el déficit energético del país. Menos medidas simplistas y sin dialogar y más medidas contundentes que aseguren el futuro. Alcalde de Alcalà-Alcossebre