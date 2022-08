Realitats front a mentides

En uns dies en què hem escoltat mentides i dades manipulades per part de les dretes més ignorants pel que fa a l’estalvi energètic, celebrem també que la Generalitat invertirà 14,5 milions d’euros per tal d’instal·lar plaques solars en 114 instituts del territori, un dels quals serà l’IES Vila-roja d’Almassora. El pla #ZERO ha estat impulsat per les conselleries d’Educació i de Transició Ecològica --que dirigeixen les companyes de Compromís Raquel Tamarit i Mireia Mollà, respectivament- i permetrà l’autoabastiment energètic dels centres i la utilització de l’electricitat sobrant per beneficiar les famílies de l’entorn. A més, reduirem més de 9.000 tones de CO2 i estalviarem vora 7 milions d’euros a l’any en la factura de la llum.

És només la primera fase d’un projecte amb nombrosos beneficis educatius, socials i mediambientals, els mateixos que busca l’Agència Valenciana de l’Energia, un nou organisme creat a proposta de Compromís per afavorir les energies renovables i fomentar cooperatives i comunitats energètiques locals per donar la ciutadania més autonomia i posar fi als monopolis i els abusos. I per si fora poc, el diputat de Compromís Ignasi Garcia també ha posat en marxa un pla que permetrà instal·lar plaques solars en els edificis públics de 65 poblacions, també Almassora, entre altres mesures.

Com veuen, el nostre compromís és ferm i el demostrem amb realitats. No ho fa el Govern de l’Estat, el qual ens han enganyat de forma reiterada amb assumptes tan importants com el finançament o la protecció de la nostra costa. I és que el govern de Pedro Sánchez ha vulnerat acords com ara els presos sobre la MAT, a pesar d’haver votat a favor d’una proposta de Compromís en què ens hi oposàvem. Però no deixarem de lluitar per la paralització d’aquesta barbaritat. I no cal parlar de les últimes mesures d’estalvi energètic, normes anunciades a colp de titular que han creat molta confusió.

Front a les mentides del Govern de l’Estat, realitats com les del Govern del Botànic. Front a partits que es mouen per interessos electorals, formacions que miren per les persones. Front a macroprojectes i privatitzacions, més comunitats energètiques locals i més serveis públics. Front als atemptats al nostre territori i als valencians i les valencianes, més Compromís.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora