Valenciano gracioso

Cervantes decía del valenciano: «graciosa lengua con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable». He aquí alguna de sus palabras graciosas y su significado: Esgarramantes: Un vago de campeonato. Mesinfot: Pasota. Animal d’asequia: Bruto. Romancer: Es el que cuenta largas historias de dudosa veracidad. Figamolla: La mujer blandita, sin fuerzas, llorona. Panfigol: Versión masculina de la figamolla, sin mucho carácter ni energía. Patotes: Torpe. Sangonera o Sangonereta: Insulto basado en un personaje del escritor valenciano Blasco Ibáñez que muere de un empacho de butifarras, significa glotón o tragón. Cebagolos: Avaricioso. Rodataules: Inútil. Trompellot o borinot: Persona inútil. Chafardero: Es un chismoso, tiene como sinónimos dotor o dotora. Apardalat: Aquel que está todo el día pensando en las musarañas. Milhomens: Chulito que cree ser el más fuerte, o el más listo, pero no sirve para nada. Moniato: Es un ignorante que no tiene trellat, es decir, sentido común. Pudent: El que siempre tiene cara de asco y nada le parece bien. Bufat: Borracho. Panchacontent: Estómago agradecido. Embrutasopars: Ensuciacenas, aguafiestas. Suro: Persona con pocas luces, cabezón, es lo mismo que cap de suro o taperot. Furtamelons: Roba melones o furtabous, roba toros, es un ladrón. Chafacharcos: Aquel que se mete en líos, tiene mala pata y siempre discute. Botabancals: animalote rudo. Pocatraça: Que no tiene gracia, lo mismo que trapatrolles o atrotinat. Chafadet: Que le falta un tornillo. Furo: Que se mete donde no le llaman. Cara Collons: Este sirve para todo.

Notario y doctor en Derecho