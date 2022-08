Hay soluciones, hay alternativa

Histórico el frenazo que ha registrado el empleo en España en el último mes. Por primera vez desde el año 2009, el paro creció en nuestro país en un mes de julio. Aviso a navegantes. La economía se está frenando y, con ella, los contratos, la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza. Hasta 3.200 personas engrosaron las listas del paro, y otras 7.300 salieron del mercado laboral como cotizantes de la Seguridad Social.

Nuestros emprendedores, los autónomos y las pymes, son el motor que hace latir el corazón de nuestra provincia y el sustento de muchísimas familias que cada día tienen más difícil llegar a final de mes. No piden subvenciones, no quieren ayudas. Lo que quieren es poder trabajar y vivir con dignidad. Algo que cada vez les resulta más difícil no solo por las trabas que afrontan para poder sostener su negocio, sino porque los costes de la energía o de las materias primas no dejan de crecer, sin que hasta la fecha ninguna de las medidas anunciadas como la panacea hayan servido absolutamente para nada.

Está claro que las medidas de Pedro Sánchez no funcionan. Insiste y reinsiste en su manual, pero está claro que sus propuestas no son la solución. Por eso, estos días, como presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, he tenido la oportunidad de reunirme con emprendedores de negocios industriales, de servicios o del sector de la agricultura y la ganadería, con dos finalidades: la primera, escuchar sus demandas y conocer sus problemáticas concretas. La segunda, con el fin de explicar las propuestas que tiene el Partido Popular, medidas que funcionan y que son una solución a las necesidades de los respectivos sectores.

Rebajas fiscales

Este es el caso de la reunión que mantuve con la federación de empresarios del Alto Palancia FECAP, en Segorbe. En el PP tenemos claro que hay que aplicar rebajas fiscales para aliviar todas las cargas que sufren los empresarios, desde la subida de la inflación, que roza el 12% en la provincia, al incremento de los precios del gas y de los carburantes, y el aumento desbocado de las tarifas eléctricas, que están asfixiando la actividad empresarial.

Y lo mismo ocurre en el caso de la agricultura y la ganadería. He visitado Catí, y allí destaqué el compromiso del Partido Popular de Castellón para reducir la carga fiscal a las explotaciones agrícolas y ganaderas que estén ubicadas en zonas en riesgo de despoblación, así como por rebajar al mínimo legal el impuesto de transmisiones patrimoniales en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

También nos comprometemos a facilitar y reducir la tramitación administrativa para la puesta en marcha de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas, y también para la ampliación de las ya existentes, así como la tecnificación de los procesos.

Se trata de medidas que ayudan a consolidar la competitividad de las empresas y que, a la vez, asientan la población en el territorio, porque no hay mejor política social que la creación de puestos de trabajo. Hay otra forma de hacer política. Los castellonenses deben saber que hay soluciones para sus problemas, y que hay alternativa frente a lo que ahora existe. La que representa el Partido Popular.

Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PPCS