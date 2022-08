Semblava que no arribava mai aquest moment, però la setmana passada per fi iniciaven les obres per a la retirada del monument franquista del Parc Ribalta. M’estalviaré fer una explicació cronològica del procés perquè d’això ja s’ha escrit i se n’ha parlat molt.

Vull que aquest moment siga de les famílies que han hagut de passejar per davant d’un monument imposat per aquella dictadura que va perseguir i represaliar als seus familiars. Perquè fa exactament 79 anys que el Parc Ribalta llueix amb un element impropi del Bé d’Interés Cultural que és. I és una vertadera llàstima veure com partits polítics que diuen ser democràtics s’alineen junt amb grupuscles feixistes per defensar-lo, i a més apropiant-se dels símbols que diuen ens han d’unir com a poble. Em sembla una anomalia democràtica en tota regla que la dreta actual, la del segle XXI, defense que aquest monument de separació i d’horror quede per sempre al parc. Però fins ací parlar d’aquells que buscaven un protagonisme impropi d’un vertader demòcrata, ara és el de les famílies que han hagut de suportar aquesta de burla durant vora 80 anys. És un moment històric, i per fi aquestes obres han començat gràcies a l’empeny del govern municipal i malgrat l’empeny d’altres de blanquejar el franquisme, de voler imposar la desmemòria i de pretendre utilitzar políticament la justícia. Anys i anys de procediments judicials en contra de la qualitat democràtica i de la conservació i ampliació del jardí més emblemàtic i valuós de la nostra ciutat. El monument a l’horror No vull acabar aquestes línies sense agrair els anys de treball i reivindicació de l’Associació Amics del Ribalta i el Grup per la Recerca de Memòria Històrica de Castelló. Gràcies també a totes i tots vosaltres, a la ciutadania castellonenca, que heu espentat i heu donat força constant a que el trasllat de la creu, l’eliminació del monument als caiguts i la restitució del jardí del Parc Ribalta siga realitat. En uns dies el monument a l’horror serà història i serà així perquè ho diu la llei i ho ha volgut la majoria de la ciutadania castellonenca. Regidora de Memòria Democràtica a l’Ajuntament de Castelló